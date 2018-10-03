03.10.2018 17:17

Министр образования Гриневич сделала преподавателям Харьковщины особый подарок ко Дню учителя

В новом учебном году, согласно Бюджету 2019, на повышение зарплат учителям денег нет.



Фото: facebook.com/liliya.grynevych

В предыдущие два года правительство уже повышало зарплаты учителям. А в сентябре этого года стартовая зарплата молодого учителя составила 4 500 гривен.

На повышение зарплат учителям нужно дополнительно 110 млрд грн, в бюджете на 2019 год таких денег нет. Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич в кулуарах Кабинета министров в среду, 3 октября.

«Для того, чтобы осуществить повышение, нам необходимо дополнительно 110 млрд гривен. Это значительная часть бюджета сферы образования в Украине. Таких ресурсов в бюджете на 2019 год нет. Но мы к этой норме постепенно приближаемся», - отметила Гриневич.

Она напомнила, что в предыдущие два года правительство уже повышало зарплаты учителям. В то же время в сентябре стартовая зарплата молодого учителя составила 4 500 грн.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2018 года увеличение зарплаты обязательно должно быть распространено не только на педагогов, которые получают зарплату за средства государственного бюджета, но и всех педагогов, в частности тех, которые получают зарплату из местных бюджетов - воспитатели детсадиков, мастера в профессионально-технических учебных заведениях и т.п.

Предполагаемая средняя зарплата школьного учителя в январе 2018 года, по подсчетам Министерства образования и науки, составит 7600 гривен.

«Приятная» новость от профильного министра должна поднять настроение харьковским педагогам.

По опубликованным областным управлением статистики данным, даже по «старым» зарплатам, к началу учебного года, задолженность по Харьковщине перед педагогами составляет 82,3 тыс. грн. (157,1 тыс. грн. на 1 января 2018).

А перед профессорами, работниками профессиональной научной и технической деятельности почти 7 млн. 280 тыс. грн.

Логично: зачем подымать преподавателем зарплату при таких долгах – экономить в бюджете 2019 надо.