03.10.2018 17:31

За лето в Харькове отремонтировали 17 школьных стадионов

Всего до конца года в Харькове планируется открыть 26 обновленных стадионов, 5 из которых – в детских садах.



// city.kharkov.ua

17 школьных стадионов после капитального ремонта открыты в этом году в Харькове. Еще на четырех стадионах продолжаются ремонтные работы, которые должны завершиться к 15 октября, сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко..

Также в ходе совещания был поднят вопрос об обслуживании новых школьных стадионов. Первый заместитель городского головы Игорь Терехов отметил, что эту работу должны взять на себя коммунальные службы.



«Есть вопросы по поводу гарантийного обслуживания и гарантийного ремонта этих стадионов. Сегодня в Харькове уже много новых стадионов, и если убирать их территорию можно силами персонала школ, то обслуживать и ремонтировать их должно городское коммунальное предприятие», - подчеркнул первый вице-мэр.



Также Константин Лобойченко сообщил, что в ряде спортивных школ и учреждений города были проведены масштабные ремонтные работы. В частности, в ДЮСШ №7 выполнили капитальный ремонт фасада здания, а во Дворце спорта отремонтирована система пожаротушения.



Комплекс ремонтных работ был проведен и в спортивной школе «Восток»: отремонтирована кровля и утеплен фасад здания, проведен капитальный ремонт помещений и зала бокса.



Продолжается реконструкция Городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой.



«В школе уже закончен ремонт помещений. Продолжается реконструкция большой чаши бассейна. Все работы планировалось завершить к 1 октября, но в процессе были развернуты более комплексные работы, в частности, параллельно с реконструкцией бассейна мы ремонтируем спортивные залы школы. В связи с этим мы продлили срок сдачи работ еще на несколько недель», - сообщил Константин Лобойченко. Планируется, что занятия в СДЮСШ Яны Клочковой начнутся уже с 1 ноября.