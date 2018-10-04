04.10.2018 09:32

Юные экономисты Первой столицы поедут покорять Киев

На базе Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова состоялся XII Городской турнир юных экономистов, организаторам которого является Департамент образования Харьковского городского совета. В турнире приняли участие 60 учеников - 12 команд из всех районов города Харькова.



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Фото: участники турнира

В состав жюри вошли преподаватели, аспиранты и студенты Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, преподаватели Харьковского торгово-экономического института Киевского национального экономического университета, студенты Харьковского национального университета радиоэлектроники и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

После торжественного открытия была проведена жеребьевка, по результатам которого определены рейтинговые номера команд и составлена ​​схема турнирных соревнований.

Победители определялись в командном и личном зачетах.

По результатам боев дипломами Департамента образования и подарками награждены:

дипломом I степени - сборная команда учащихся Московского района «Бизнес-сила»;

дипломами II степени - сборные команды учащихся Киевского района «Перспектива» и Шевченковского района «Start-ap»;

дипломами III степени - команда Слободского района Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова, команда Слободского района Харьковского технического лицея № 173 и сборная команда Московского района «Национальный резерв».

Признаны победителями турнира в личном первенстве и награждены дипломами Департамента образования и подарками:

дипломом I степени - Шворак Денис, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 43 и Коркина Татьяна, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова;

дипломами II степени - Мичурин Игорь, ученик 10 класса Харьковской гимназии № 55 и Яременко Павел, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 14;

дипломами III степени - Коваль Максим, ученик 11 класса Харьковского технического лицея № 173 и Макарова Валерия, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 116.

Отличиями членов жюри отмечены Лабинск Инна, ученица 11 класса ХУВК № 45 «Академическая гимназия», и Коваль Максим, ученик 11 класса Харьковского технического лицея № 173.

Лучшие команды юных экономистов Харькова будут представлять наш город на ХIV Всеукраинском турнире в октябре-ноябре 2018 года.



