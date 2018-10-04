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04.10.2018  09:32   

Юные экономисты Первой столицы поедут покорять Киев

На базе Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова состоялся XII Городской турнир юных экономистов, организаторам которого является Департамент образования Харьковского городского совета. В турнире приняли участие 60 учеников - 12 команд из всех районов города Харькова.


//kharkivosvita.net.ua
Фото: участники турнира

В состав жюри вошли преподаватели, аспиранты и студенты Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, преподаватели Харьковского торгово-экономического института Киевского национального экономического университета, студенты Харьковского национального университета радиоэлектроники и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». 

   После торжественного открытия была проведена жеребьевка, по результатам которого определены рейтинговые номера команд и составлена ​​схема турнирных соревнований.
Победители определялись в командном и личном зачетах.
   По результатам боев дипломами Департамента образования и подарками награждены:
   дипломом I степени - сборная команда учащихся Московского района «Бизнес-сила»;
   дипломами II степени - сборные команды учащихся Киевского района «Перспектива» и Шевченковского района «Start-ap»;
   дипломами III степени - команда Слободского района Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова, команда Слободского района Харьковского технического лицея № 173 и сборная команда Московского района «Национальный резерв».
   Признаны победителями турнира в личном первенстве и награждены дипломами Департамента образования и подарками:
   дипломом I степени - Шворак Денис, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 43 и Коркина Татьяна, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова; 
   дипломами II степени - Мичурин Игорь, ученик 10 класса Харьковской гимназии № 55 и Яременко Павел, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 14;
   дипломами III степени - Коваль Максим, ученик 11 класса Харьковского технического лицея № 173 и Макарова Валерия, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 116.
   Отличиями членов жюри отмечены Лабинск Инна, ученица 11 класса ХУВК № 45 «Академическая гимназия», и Коваль Максим, ученик 11 класса Харьковского технического лицея № 173.
   Лучшие команды юных экономистов Харькова будут представлять наш город на ХIV Всеукраинском турнире в октябре-ноябре 2018 года.
 


 

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  турнир, экономист, харьков, департамент городской совет, команда
 
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