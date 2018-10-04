04.10.2018 09:32
Юные экономисты Первой столицы поедут покорять Киев
На базе Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова состоялся XII Городской турнир юных экономистов, организаторам которого является Департамент образования Харьковского городского совета.
В турнире приняли участие 60 учеников - 12 команд из всех районов города Харькова.
//kharkivosvita.net.ua
Фото: участники турнира
В состав жюри вошли преподаватели, аспиранты и студенты Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, преподаватели Харьковского торгово-экономического института Киевского национального экономического университета, студенты Харьковского национального университета радиоэлектроники и Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».
После торжественного открытия была проведена жеребьевка, по результатам которого определены рейтинговые номера команд и составлена схема турнирных соревнований.
Победители определялись в командном и личном зачетах.
По результатам боев дипломами Департамента образования и подарками награждены:
дипломом I степени - сборная команда учащихся Московского района «Бизнес-сила»;
дипломами II степени - сборные команды учащихся Киевского района «Перспектива» и Шевченковского района «Start-ap»;
дипломами III степени - команда Слободского района Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова, команда Слободского района Харьковского технического лицея № 173 и сборная команда Московского района «Национальный резерв».
Признаны победителями турнира в личном первенстве и награждены дипломами Департамента образования и подарками:
дипломом I степени - Шворак Денис, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 43 и Коркина Татьяна, ученица 11 класса Харьковской гимназии № 46 имени М.В. Ломоносова;
дипломами II степени - Мичурин Игорь, ученик 10 класса Харьковской гимназии № 55 и Яременко Павел, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 14;
дипломами III степени - Коваль Максим, ученик 11 класса Харьковского технического лицея № 173 и Макарова Валерия, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 116.
Отличиями членов жюри отмечены Лабинск Инна, ученица 11 класса ХУВК № 45 «Академическая гимназия», и Коваль Максим, ученик 11 класса Харьковского технического лицея № 173.
Лучшие команды юных экономистов Харькова будут представлять наш город на ХIV Всеукраинском турнире в октябре-ноябре 2018 года.