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04.10.2018  09:47   

В рамках недели отборочных турниров Харькова состоялся XVI городской турнир юных химиков

На базе Харьковского лицея № 89 состоялся XVI городской турнир юных химиков, организатором которого является Департамент образования Харьковского городского совета.


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В турнире приняли участие 75 учеников - 13 команд из всех районов города Харькова, команда Харьковского физико-математического-лицея № 27, команда Харьковской областной специализированной школы-интернат I-III степеней «Одаренность».

 В состав жюри вошли преподаватели, аспиранты и студенты Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, лучшие учителя школ г.. Харьков.
   После торжественного открытия было проведено демонстрационную олимпиаду, определены рейтинговые номера команд и составлена ​​схема турнирных соревнований.
   По результатам боев дипломами Департамента образования за победу в командном зачете награждены:
   дипломом I степени - команда учеников Харьковской гимназии № 47;
   дипломами II степени - команда учеников Харьковского физико-математического-лицея № 27 и сборная команда учащихся Немышлянская района;
   дипломами III степени - команды учащихся Харьковского лицея № 89 и № 149, сборные команды учащихся Киевского и Слободского районов.  
   Признаны победителями турнира в личном первенстве и награждены:
   дипломом I степени - Мартимьянов Дэн, ученик 11 класса Харьковской гимназии № 47;
   дипломами II степени - Круторогов Евгений, ученик 10 класса Харьковской общеобразовательной школы № 49; Клепова Анастасия, ученица 11 класса Харьковского лицея № 149; Шульга Алексей, ученик 10 класса Харьковского физико-математического лицея № 27;
   дипломами III степени - Хлебников Андрей, ученик 11 класса Харьковской специализированной школы № 119; Авидзба Владислав, ученик 11 класса Харьковской общеобразовательной школы № 5, Жила Мария, ученица 11 класса Харьковского лицея № 89; Сиддики Ясмина, ученица 11 класса Харьковской специализированной школы № 3; Петик Валерия, ученица 10 класса Харьковской гимназии № 14.
   Лучшие юные химики Харькова будут представлять наш город на ХXVИ Всеукраинском турнире, который состоится в городе Ровно в октябре-ноябре 2018 года.
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  олимпиада, харьков, химик, департамент, образование, горсовет, деменко, ровно
 
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