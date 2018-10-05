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05.10.2018  11:58   

Еще два новых стадиона открыли в харьковских школах (ФОТО)

Два современных тренировочных комплекса открыли 4 октября в двух образовательных учебных учреждениях Основянского района.


// city.kharkov.ua

Новые стадионы были открыты в общеобразовательной школе №10 (Кузнечный въезд, 3) и общеобразовательной школе №120 (ул. Екатерининская, 8).

В ходе реконструкции на стадионах были оборудованы беговые дорожки, футбольные поля с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки и столы для настольного тенниса.

После реконструкции на обновленных стадионах состоялись товарищеские матчи по футболу.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  школа, харьков, стадион, капремонт
 
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