Еще два новых стадиона открыли в харьковских школах (ФОТО)

Два современных тренировочных комплекса открыли 4 октября в двух образовательных учебных учреждениях Основянского района.
Новые стадионы были открыты в общеобразовательной школе №10 (Кузнечный въезд, 3) и общеобразовательной школе №120 (ул. Екатерининская, 8).
В ходе реконструкции на стадионах были оборудованы беговые дорожки, футбольные поля с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки и столы для настольного тенниса.
После реконструкции на обновленных стадионах состоялись товарищеские матчи по футболу.
На сегодня планируйте ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Любые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Ночью на поверхности почвы заморозки до 5°С мороза. Пасмурное утро перейдет в облачный день, к вечеру небо прояснится. Осадков не ожидается.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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