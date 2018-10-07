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07.10.2018  13:08   

Геннадий Кернес поздравил с праздником учителей

Сегодня - профессиональный праздник работников просвещения.


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Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем работников образования
Уважаемые педагоги! Ректоры, преподаватели вузов и школ, воспитатели, методисты! 
 
Примите искренние поздравления с Днем Учителя.
 
Образование – один из китов, на котором стоит наш город. Больше 30 тысяч педагогов, 300 тысяч студентов и школьников. Педуниверситет и колледжи выпускают каждый год сотни будущих профессионалов. Эти цифры соизмеримы с населением половины украинских городов. Так что в воскресенье в Харькове правда большой, без преувеличения, праздник.
 
Это самое благородное из всех дел – настроить ребенка на цель, научить его учиться, верить в него, чтоб он добивался результата и шел вперед. Желаю вам заслуженного уважения от учеников и родителей и коллегиальной солидарности, чтобы  реформы, происходящие сейчас в образовании, действительно воплотили в жизнь ваши надежды и мечты. 
 
Здоровья, любви, положительного настроя, без которого невозможна работа с детьми, спокойного и радостного настроения, мира всем нам.
 
С уважением, 
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравления учителям, харьков
 
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