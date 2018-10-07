07.10.2018 13:08
Геннадий Кернес поздравил с праздником учителей
Сегодня - профессиональный праздник работников просвещения.
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Поздравление Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с Днем работников образования
Уважаемые педагоги! Ректоры, преподаватели вузов и школ, воспитатели, методисты!
Примите искренние поздравления с Днем Учителя.
Образование – один из китов, на котором стоит наш город. Больше 30 тысяч педагогов, 300 тысяч студентов и школьников. Педуниверситет и колледжи выпускают каждый год сотни будущих профессионалов. Эти цифры соизмеримы с населением половины украинских городов. Так что в воскресенье в Харькове правда большой, без преувеличения, праздник.
Это самое благородное из всех дел – настроить ребенка на цель, научить его учиться, верить в него, чтоб он добивался результата и шел вперед. Желаю вам заслуженного уважения от учеников и родителей и коллегиальной солидарности, чтобы реформы, происходящие сейчас в образовании, действительно воплотили в жизнь ваши надежды и мечты.
Здоровья, любви, положительного настроя, без которого невозможна работа с детьми, спокойного и радостного настроения, мира всем нам.
С уважением,
Харьковский городской голова Геннадий Кернес