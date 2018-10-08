08.10.2018 07:59

Для студентов открыли регистрацию в образовательном конкурсе, в котором можно выиграть поездку в Париж и Диснейленд

4 октября в Донецком национальном техническом университете в Покровске состоялось торжественное открытие проекта «Авиатор 2019».



Пресс-служба Фонда

Это один из семи конкурсов, которые в 2018-2019 учебном году проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова. Цель образовательных проектов – помочь становлению будущих специалистов, показать им возможности и перспективы профессии, организовать диалог и сотрудничество между ведущими экспертами отрасли и молодой технической элитой, которой предстоит развивать отечественную экономику.



К участию в конкурсе приглашаются студенты дневной формы обучения и молодые специалисты до 25 лет всех технических и авиационных вузов Украины. Участникам «Авиатора 2019» нужно зарегистрироваться на странице в Фейсбуке до 13 ноября. Далее конкурсантов ожидают четыре отборочных этапа: решение задач по точным наукам; тестирование по теории и истории авиации; проверка уровня знаний технического английского; презентация собственной инновационной разработки.



Оценивать работы конкурсантов будет жюри, которое возглавляет известный авиаконструктор Дмитрий Кива. В апреле эксперты огласят имена ста победителей. Наградой для участников, показавших лучшие знания и важные проекты, станет поездка в июне 2019 года на международный авиакосмический салон International Paris Air Show Le Bourget 2019 во Францию. Там студентов ожидает знакомство с новинками и инновациями авиакосмической отрасли, специализированные мастер-классы, экскурсионная программа по Парижу и один день в Диснейленде.





Президент благотворительного Фонда Борис Колесников подчеркивает, что «Авиатор» в этом году проходит восьмой раз. За годы проведения конкурс стал стартовой и демонстрационной площадкой для студенческих бизнес-проектов. Это шанс для молодежи начать карьеру, перенять опыт у зарубежных специалистов, а также возможность увидеть мировые инновации. «Десятки тысяч молодых людей уже приняли участие в конкурсе. В этом году мы ожидаем не менее 15 тысяч заявок. Впервые в истории «Авиатора» он стартовал в Донецкой области, где сосредоточена техническая элита нации – все, кто будет строить новую Украину в ближайшие 10-15 лет. Также впервые в проекте смогут принять участие студенты из неподконтрольных территорий, для этого созданы все условия в Мариуполе, Константиновке и Покровске. Ждем всех желающих, желаю победы!», – отметил Борис Колесников.



В прошлом году к «Авиатору» присоединились около 8 000 студентов из 50 украинских вузов. Конкурсанты говорят, что участие и победа в проекте мотивирует, повышает престиж учебных заведений. «Я два года подряд становился победителем конкурса, посетил специализированные выставки Ле Бурже в Париже и Фарнборо в Лондоне. Теперь указываю эти свои достижения отдельной строкой в резюме. Потенциальные работодатели интересуются результатами тестирований в рамках конкурса, поездками на отраслевые форумы, их итогами. Поэтому «Авиатор» – это огромный плюс для студентов и молодых специалистов», – рассказал Андрей Бардаков, студент Донецкого национального технического университета.



Напомним, ранее Фонд Бориса Колесникова открыл регистрацию в конкурсе «Пищевые технологии 2019» для студентов профильных вузов. Победители проекта в январе 2019 года посетят международную выставку кондитерских изделий и снеков ISM в Германии. Авторы лучших проектов также могут претендовать на получение грантов в размере $50-$100 тыс на реализацию своих бизнес-идей.