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08.10.2018  14:14   

Родителям харьковских школьников предложили новую традицию (ФОТО)

Городской родительский совет принял участие в I Харьковском семейном форуме.


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Традиция обсуждать проблемы и перспективы в семейном кругу прияла в Харькове неожиданное воплощение.

Члены Харьковского городского родительского совета приняли участие в I Харьковском семейном форуме, который проводился с целью популяризации семейных традиций и ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения. На форуме подняли вопросы осознанного родительства, равного распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами. Не обошли вниманием на стартовом форуме в Харькове и тему повышения престижа многодетных семей и  привлечение общественности к решению социальных вопросов семьи.

Во время форума заместитель председателя Харьковской городской родительского совета Ситенко Ю.В. вместе с представителями совещательного органа Департамента образования приняли участие в панельной дискуссии «Семейные ценности в жизни современной молодежи».

Участники мероприятия предоставили предложения в резолюцию по дальнейшей работе с семьями и центральным органам власти по решению демографических проблем и поддержки семей с детьми.

Представительницу Харьковского городского родительского совета, маму многодетной семьи Серикову И.А. в рамках форума было отмечено Благодарностью Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета за весомый личный вклад в воспитание детей, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей.

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Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  образование, форум, харьков, департамент, деменко, родительский, совет, многодетные
 
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