Родителям харьковских школьников предложили новую традицию (ФОТО)

Городской родительский совет принял участие в I Харьковском семейном форуме.
Традиция обсуждать проблемы и перспективы в семейном кругу прияла в Харькове неожиданное воплощение.
Члены Харьковского городского родительского совета приняли участие в I Харьковском семейном форуме, который проводился с целью популяризации семейных традиций и ценностей на принципах партнерства и взаимоуважения. На форуме подняли вопросы осознанного родительства, равного распределения семейных обязанностей и ответственности между женщинами и мужчинами. Не обошли вниманием на стартовом форуме в Харькове и тему повышения престижа многодетных семей и привлечение общественности к решению социальных вопросов семьи.
Во время форума заместитель председателя Харьковской городской родительского совета Ситенко Ю.В. вместе с представителями совещательного органа Департамента образования приняли участие в панельной дискуссии «Семейные ценности в жизни современной молодежи».
Участники мероприятия предоставили предложения в резолюцию по дальнейшей работе с семьями и центральным органам власти по решению демографических проблем и поддержки семей с детьми.
Представительницу Харьковского городского родительского совета, маму многодетной семьи Серикову И.А. в рамках форума было отмечено Благодарностью Департамента семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета за весомый личный вклад в воспитание детей, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей.
Сидеть в четырех стенах звезды не рекомендуют, день благоприятствует путешествиям и общению. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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