10.10.2018 12:49

На выходных - интеллектуальные турниры среди школьников

Городские командные ученические состязания по биологии, географии и информатике пройдут 13 октября в Харькове.



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В турнирах примут участие 210 школьников, которые представят все районы Харькова.



Так, ХІІІ городской турнир юных биологов для учащихся 9-11-х классов состоится на базе Харьковского лицея №107 (ул. Барабашова, 38-б).



ІІІ городской турнир юных информатиков для учащихся 9-11-х классов пройдет в Харьковском национальном университете радиоэлектроники (пр. Науки, 14).



ХІ городской турнир юных географов для учащихся 7-11-х классов состоится в Харьковской гимназии №116 (ул. Культуры, 22).



Начало турниров - в 10:00.



Победители соревнований будут награждены дипломами Департамента образования и подарками. По результатам соревнований будут сформированы команды, которые представят город на всеукраинском уровне.



Отметим, турниры проводятся в рамках Комплексной программы развития образования г. Харькова на 2018-2022 года. Цель их проведения - поиск талантливых учащихся, создание благоприятных условий для реализации и развития их творческих способностей. Всего в Харькове проходит 12 городских ученических командных турниров: юных физиков, химиков, математиков, информатиков, историков, правоведов, биологов, географов, экономистов, изобретателей и рационализаторов, журналистов.



Последние восемь лет харьковские школьники являются лидерами всеукраинского турнирного движения, занимая первые позиции в рейтинге областей. По результатам участия во всеукраинских турнирах прошлого учебного года команды учащихся Харькова одержали 49 побед.

