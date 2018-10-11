Харьковские школьники также будут открывать Украину

Всеукраинский проект неформального образования «Открывай Украину» 2018-2019 стартовал 8 октября в городах Украины.
Цель проекта - привлечь подростков к активному участию в жизни и развитии города. Так, в течение года в стенах городских школ формируются команды активной учащейся молодежи, которые смогут разработать и реализовать проект, социально полезный для родного города.
На первом этапе школьники придумывают идеи в стенах учебных заведений, потом они выходят на городской уровень, определяя проблематику своего города, и разрабатывают проект для ее решения. Разработанные урбанистические проекты школьники смогут представить на уровне области, где эксперты и специалисты из разных сфер выберут победителя и делегируют команду на всеукраинский уровень. В столице финалисты пройдут инновационно-интенсивное обучение и, получив новые навыки и знания, создадут и представят совершенно новый проект.
Кроме того, финалисты проекта смогут принять участие в телевизионном реалити-шоу «Открывай Украину с Общественным» и выиграть учебно-ознакомительную поездку за границу.
Зарегистрироваться на проект можно здесь.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Завершающий рабочий день недели будет солнечным, теплым, без осадков.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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