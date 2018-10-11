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11.10.2018  15:49   

Харьковские школьники также будут открывать Украину

Всеукраинский проект неформального образования «Открывай Украину» 2018-2019 стартовал 8 октября в городах Украины.


city.kharkov.ua

Цель проекта - привлечь подростков к активному участию в жизни и развитии города. Так, в течение года в стенах городских школ формируются команды активной учащейся молодежи, которые смогут разработать и реализовать проект,  социально полезный для родного города.

На первом этапе школьники придумывают идеи в стенах учебных заведений, потом они выходят на городской уровень, определяя проблематику своего города, и разрабатывают проект для ее решения. Разработанные урбанистические проекты школьники смогут представить на уровне области, где эксперты и специалисты из разных сфер выберут победителя и делегируют команду на всеукраинский уровень. В столице финалисты пройдут инновационно-интенсивное обучение и, получив новые навыки и знания, создадут и представят совершенно новый проект.

Кроме того, финалисты проекта смогут принять участие в телевизионном реалити-шоу «Открывай Украину с Общественным» и выиграть учебно-ознакомительную поездку за границу.

Зарегистрироваться на проект можно здесь.
 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  школа, проект, харьков
 
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