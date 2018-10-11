11.10.2018 15:49

Харьковские школьники также будут открывать Украину

Всеукраинский проект неформального образования «Открывай Украину» 2018-2019 стартовал 8 октября в городах Украины.



city.kharkov.ua

Цель проекта - привлечь подростков к активному участию в жизни и развитии города. Так, в течение года в стенах городских школ формируются команды активной учащейся молодежи, которые смогут разработать и реализовать проект, социально полезный для родного города.



На первом этапе школьники придумывают идеи в стенах учебных заведений, потом они выходят на городской уровень, определяя проблематику своего города, и разрабатывают проект для ее решения. Разработанные урбанистические проекты школьники смогут представить на уровне области, где эксперты и специалисты из разных сфер выберут победителя и делегируют команду на всеукраинский уровень. В столице финалисты пройдут инновационно-интенсивное обучение и, получив новые навыки и знания, создадут и представят совершенно новый проект.



Кроме того, финалисты проекта смогут принять участие в телевизионном реалити-шоу «Открывай Украину с Общественным» и выиграть учебно-ознакомительную поездку за границу.

Зарегистрироваться на проект можно здесь.

