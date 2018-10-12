12.10.2018 17:49

В физико-математическом лицее №27 открыли три современных кабинета математики

В классах - новая техника, компьютеры и другое необходимое оборудование для обучения.



//dozor.kharkov.ua

В 27-м физико-математическом лицее обычный учебный день. Пока школьники отдыхают на перемене, учитель математики готовится к следующему уроку. На доске пишет тему. Но в руках у нее не всем привычный кусочек мела, а специальный маркер, которым она пишет по интерактивной доске.



Такими современными - с новой техникой, компьютерами и другим необходимым оборудованием для обучения стало три кабинета математики в 27-м лицее. Средства на приобретение оснащения были предоставлены из городского бюджета. Теперь дети, говорит учительница Алла Дуженко, еще с большим интересом изучают свой профильный предмет.



Алла Дуженко, учитель математики и информатики



"Сейчас, когда мы видим кабинет математики с таким техническим обеспечением, когда есть доска интерактивная, когда есть возможность посадить детей за компьютеры, конечно, труд учителя становится, не легче, а разнообразнее и интереснее. И уроки проходят значительно интенсивнее. Ведь для того, чтобы изобразить треугольники или найти биссектрису, транспортир, треугольник - все под рукой. И даже дети могут попробовать поработать нп этой доске".



Но, главное, говорят в учебном заведении, кроме этого есть достойные кадры, которые учат детей. Среди них Сергей Лифиц, педагог с более чем 20-летним стажем. На счету учителя более 20 призеров международной математической олимпиады и 180 призеров всеукраинского и не только. Шутит, всех не перечислишь.



Сергей Лифиц, заслуженный учитель Украины, учитель математики



"В прошлом году команда Харьковской области участовали во Всеукраинской олимпиаде, как и каждый год, и разыгрывалось всего 12 первых мест. 9 мест получили дети из нашего лицея, то есть, 9 из 12. Собственно говоря, это и есть показатель того, на каком месте мы находимся. А вообще у нас была огромная команда, это 25 человек, это очень много, все стали призёрами Всеукраинской олимпиады, а летом, в июле месяце, команда Украины участвовала в международной олимпиаде. Сборная Украины это 6 человек, из низ было 4 харьковчан. И команда выступила так, как Украина не выступала за все годы независимости - заняла 4 место. Всего участвовало 107 стран. 4 место - это очень Почётный результа".

Уже сейчас ученики физико-математического лицея готовятся к новым победам во всеукраинских и международных соревнованиях. Говорят, теперь с новым оборудованием сделать это будет гораздо легче.