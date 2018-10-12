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12.10.2018  17:49   

В физико-математическом лицее №27 открыли три современных кабинета математики

В классах - новая техника, компьютеры и другое необходимое оборудование для обучения.


//dozor.kharkov.ua

В 27-м физико-математическом лицее обычный учебный день.  Пока школьники отдыхают на перемене, учитель математики готовится к следующему уроку.  На доске пишет тему.  Но в руках у нее не всем привычный кусочек мела, а специальный маркер, которым она пишет по интерактивной доске.

Такими современными - с новой техникой, компьютерами и другим необходимым оборудованием для обучения стало три кабинета математики в 27-м лицее.  Средства на приобретение оснащения были предоставлены из городского бюджета.  Теперь дети, говорит учительница Алла Дуженко, еще с большим интересом изучают свой профильный предмет.

Алла Дуженко, учитель математики и информатики

"Сейчас, когда мы видим кабинет математики с таким техническим обеспечением, когда есть доска интерактивная, когда есть возможность посадить детей за компьютеры, конечно, труд учителя становится, не легче, а разнообразнее и интереснее. И уроки проходят значительно интенсивнее.  Ведь для того, чтобы изобразить треугольники или найти биссектрису, транспортир, треугольник - все под рукой.  И даже дети могут попробовать поработать нп этой доске".

Но, главное, говорят в учебном заведении, кроме этого есть достойные кадры, которые учат детей.  Среди них Сергей Лифиц, педагог с более чем 20-летним стажем.  На счету учителя более 20 призеров международной математической олимпиады и 180 призеров всеукраинского и не только.  Шутит, всех не перечислишь.

Сергей Лифиц, заслуженный учитель Украины, учитель математики

"В прошлом году команда Харьковской области участовали во Всеукраинской олимпиаде, как и каждый год, и разыгрывалось всего 12 первых мест.  9 мест получили дети из нашего лицея,  то есть, 9 из 12. Собственно говоря, это и есть показатель того, на каком месте мы находимся.  А вообще у нас была огромная команда, это 25 человек, это очень много, все стали призёрами Всеукраинской олимпиады, а летом, в июле месяце, команда Украины участвовала в международной олимпиаде.  Сборная Украины это 6 человек, из низ было 4 харьковчан. И команда выступила так, как Украина не выступала за все годы независимости - заняла 4 место. Всего участвовало  107 стран.  4 место - это очень Почётный результа".

Уже сейчас ученики физико-математического лицея готовятся к новым победам во всеукраинских и международных соревнованиях.  Говорят, теперь с новым оборудованием сделать это будет гораздо легче.

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Тэги:  лицей, новые кабинеты, харьков
 
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