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17.10.2018  13:42   

Проезд школьников в Харькове будет льготным, но не бесплатным

Городские власти рассмотрели петицию о бесплатном проезде учащихся.


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Рассмотрена электронная петиция № 3877 «Бесплатный проезд школьникам», которая набрала более 5000 голосов на официальном сайте Харьковского городского совета.

    Городской Программой содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения г. Харькова на 2017-2020 годы, утвержденной решением 9 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 20.12.2017 № 894/17, за счет средств бюджета города Харькова предусмотрено с 1 января 2018 года ученикам общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений города Харькова (с 1 сентября по 30 июня) право льготного проезда в городе Харькове по электронному билету для льготного проезда при наличии ученического билета:
        - в метрополитене в размере 50 % стоимости проезда (до 50 поездок на месяц),
        - в городском наземном пассажирском электротранспорте стоимостью проезда на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) – 15 грн, на 2 вида (трамвай и троллейбус) – 20 грн.

    В связи с тем, что персонифицированный учет получателей льгот автотранспортными предприятиями, не относящимися к коммунальной форме собственности, не осуществляется, действующей Программой льготный проезд ученикам общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений города Харькова автобусными маршрутами общего пользования не предусмотрен.

    Учитывая вышеизложенное, в настоящее время льготный проезд может предоставляться только предприятиями городского электротранспорта коммунальной формы собственности.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  льготный проезд, бесплатный проезд школьников, харьков
 
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