Стали известны даты проведения пробного ВНО-2019 для харьковских выпускников

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января 2019 года. Зарегистрироваться можно будет на сайте регионального центра оценивания качества образования.
Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) - 23 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.
Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервиса, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 22 марта, по другим предметам - 29 марта.
Подробнее - в разделе « Пробное ВНО ».
И эмоции, и логика сегодня будут одинаково сильны, при этом они находятся в равновесии. День подходит и для бизнеса, и для серьезных шагов в личных отношениях.
Ночью и утром слабый туман. Весь день небо будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».
влажн.:
давл.:
ветер: