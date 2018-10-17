17.10.2018 17:50

Стали известны даты проведения пробного ВНО-2019 для харьковских выпускников

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 8 по 31 января 2019 года. Зарегистрироваться можно будет на сайте регионального центра оценивания качества образования.



//zno-kharkiv.org.ua

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) - 23 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест из одного учебного предмета.

Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервиса, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 22 марта, по другим предметам - 29 марта.

Подробнее - в разделе « Пробное ВНО ».