19.10.2018 18:49

В субботу - интеллектуальная битва юных изобретателей

В университете городского хозяйства пройдет турнир шести десятков учащихся 9-11-х классов.



kname.edu.ua

ХІІ Городской турнир юных изобретателей и рационализаторов состоится 20 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (ул. Маршала Бажанова, 17).



Как сообщили в Департаменте образования, в турнире примут участие 60 учащихся 9-11-х классов со всех районов города.

Членами жюри турнира выступят преподаватели, научные сотрудники и студенты университета городского хозяйства и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.



Победителям вручат дипломы Департамента образования и подарки. Самые сильные команды представят Харьков на всеукраинском уровне.



Начало – в 10:00.



Отметим, что последние восемь лет харьковские школьники являются лидерами всеукраинского турнирного движения.