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19.10.2018  18:49   

В субботу - интеллектуальная битва юных изобретателей

В университете городского хозяйства пройдет турнир шести десятков учащихся 9-11-х классов.


kname.edu.ua

ХІІ Городской турнир юных изобретателей и рационализаторов состоится 20 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (ул. Маршала Бажанова, 17).

Как сообщили в Департаменте образования, в турнире примут участие 60 учащихся 9-11-х классов со всех районов города. 

Членами жюри турнира выступят преподаватели, научные сотрудники и студенты университета городского хозяйства и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Победителям вручат дипломы Департамента образования и подарки. Самые сильные команды представят Харьков на всеукраинском уровне.

Начало – в 10:00.

Отметим, что последние восемь лет харьковские школьники являются лидерами всеукраинского турнирного движения.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс изобретателей, турнир, харьков
 
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