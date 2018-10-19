В субботу - интеллектуальная битва юных изобретателей

В университете городского хозяйства пройдет турнир шести десятков учащихся 9-11-х классов.
ХІІ Городской турнир юных изобретателей и рационализаторов состоится 20 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова (ул. Маршала Бажанова, 17).
Как сообщили в Департаменте образования, в турнире примут участие 60 учащихся 9-11-х классов со всех районов города.
Членами жюри турнира выступят преподаватели, научные сотрудники и студенты университета городского хозяйства и Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
Победителям вручат дипломы Департамента образования и подарки. Самые сильные команды представят Харьков на всеукраинском уровне.
Начало – в 10:00.
Отметим, что последние восемь лет харьковские школьники являются лидерами всеукраинского турнирного движения.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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