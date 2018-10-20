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20.10.2018  14:50   

В харьковском лицее открыли культурно-спортивный комплекс (ФОТО)

Открытие нового культурно-спортивного комплекса состоялось в Харьковском частном лицее «Профессионал».


// city.kharkov.ua

Во время праздника секретарь Харьковского городского совета Александр Новак напомнил, что несколько лет назад исполком горсовета поддержал инициативу лицея и дал разрешение на строительство этого здания.

«В Харькове уделяется большое внимание развитию спорта, успешно реализуется соответствующая программа. За последние годы мы значительно укрепили материально-спортивную базу школ: были реконструированы более 70 стадионов, начали открываться спортплощадки в детских садах. Это будет приоритетом и в дальнейшей нашей работе. Уверен, что с открытием культурно-спортивного комплекса в лицее «Профессионал» заметно увеличатся возможности учеников участвовать в спортивной жизни города. Пусть здесь всегда царит спортивный дух, проходят яркие праздники и добываются громкие победы!» - отметил Александр Новак, выступая перед лицеистами.

Также он передал учебному учреждению футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спортивный комплекс, школа, харьков
 
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