В харьковском лицее открыли культурно-спортивный комплекс (ФОТО)

Открытие нового культурно-спортивного комплекса состоялось в Харьковском частном лицее «Профессионал».
Во время праздника секретарь Харьковского городского совета Александр Новак напомнил, что несколько лет назад исполком горсовета поддержал инициативу лицея и дал разрешение на строительство этого здания.
«В Харькове уделяется большое внимание развитию спорта, успешно реализуется соответствующая программа. За последние годы мы значительно укрепили материально-спортивную базу школ: были реконструированы более 70 стадионов, начали открываться спортплощадки в детских садах. Это будет приоритетом и в дальнейшей нашей работе. Уверен, что с открытием культурно-спортивного комплекса в лицее «Профессионал» заметно увеличатся возможности учеников участвовать в спортивной жизни города. Пусть здесь всегда царит спортивный дух, проходят яркие праздники и добываются громкие победы!» - отметил Александр Новак, выступая перед лицеистами.
Также он передал учебному учреждению футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
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