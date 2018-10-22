22.10.2018 17:17

Внимание всем, кто хочет стать врачом - изменены правила поступления в медвузы

Среди нововведений министерства - дополнительные предметы и требования по баллам.



facebook.com

Как сообщает Министерство охраны здоровья, утверждены новые условия приема на обучение в учреждениях высшего образования в 2019 году.

В рамках стратегии развития медицинского образования МЗ Украины со следующего года произойдут изменения, направленные на улучшение качества образования врача:



- Кроме украинского языка, для специальностей "Здравоохранение" профильными предметами являются биология или химия (второй конкурсный предмет), физика или математика (третий конкурсный предмет)



"Введение физики или математики как третьего профильного предмета является одним из шагов на пути к интеграции украинской медицины в международную практику. Современная доказательная медицина - точная естественнонаучная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математики. Кроме того, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать. В большинстве европейских стран сдачи экзамена по этим предметам для поступления в медицинский университет является распространенной практикой ", - говорит заместитель министра Александр Лучевский.



- Чтобы поступить на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия», абитуриенты должны получить не меньше 150 баллов ЗНО по профильным предметам.



- Для специальности «Фармация, промышленная фармация» конкурсный балл по профильным предметам должен составлять более 130 баллов.