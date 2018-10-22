22.10.2018 17:40

В Харькове прошел очередной этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике

20 октября на базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина проведения II (городской в ​​г.. Харькове) этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике для учащихся 7-11-х классов учреждений общего среднего образования г. Харьков.



Фото: kharkivosvita.net.ua

Участниками олимпиады стали 548 учащихся. По условиям, участникам нужно было решить 5 задач. На их выполнение выделялось 3,5 часа.

Предварительные результаты олимпиады размещены по ссылке

22 октября состоялось заседание апелляционной комиссии, после завершения которого на совместном заседании оргкомитета и членов жюри определены победители олимпиады и 50 учеников, которые станут участниками областного этапа олимпиады по математике.