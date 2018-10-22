Главная Новости Образование В Харькове прошел очередной этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике
22.10.2018  17:40   

В Харькове прошел очередной этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике

20 октября на базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина проведения II (городской в ​​г.. Харькове) этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике для учащихся 7-11-х классов учреждений общего среднего образования г. Харьков.


Фото: kharkivosvita.net.ua

Участниками олимпиады стали 548 учащихся. По условиям, участникам нужно было решить 5 задач. На их выполнение выделялось 3,5 часа. 

   Предварительные результаты олимпиады размещены по ссылке
   22 октября состоялось заседание апелляционной комиссии, после завершения которого на совместном заседании оргкомитета и членов жюри определены победители олимпиады и 50 учеников, которые станут участниками областного этапа олимпиады по математике.
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  математика, этап, харьков, олимаиада, департамент
 
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