В Харькове прошел очередной этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике

20 октября на базе Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина проведения II (городской в г.. Харькове) этап Всеукраинской ученической олимпиады по математике для учащихся 7-11-х классов учреждений общего среднего образования г. Харьков.
Участниками олимпиады стали 548 учащихся. По условиям, участникам нужно было решить 5 задач. На их выполнение выделялось 3,5 часа.
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