23.10.2018 15:42

Киевский район: в игровой форме школьники получили практические навыки по ОБЖ (ФОТО)

22 октября в 9-й Государственной пожарно-спасательной части Киевского районного отдела г.. Харькова ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в рамках недели безопасности посетили ученики Харьковской гимназии № 144.



Фото ://kharkiv.dsns.gov.ua

Школьники пришли в подразделение спасателей чтобы ознакомиться с работой пожарных и узнать от них интересную и полезную информацию.

ГСЧС-никы радушно встретили школьников и провели для них интересную экскурсию, показали пожарно-спасательную и специальную технику, рассказали о ее особенностях и технических возможностях, способы ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения людей. Специалисты Службы спасения ознакомили детей с ежедневной работой спасателей, служебные помещения, где они несут службу, учатся, отдыхают, принимают тревожные вызовы и тому подобное.

Во время экскурсии пожарные рассказывали детям о правилах поведения во время прогулки в лесу, при обнаружении взрывоопасных предметов, а также напомнили основные требования правил пожарной безопасности в быту. Ученики с восторгом поглощали информацию и рассказывали истории из жизни, когда им действительно пригодились знания правил безопасности.

После осмотра пожарной части, спасатели пригласили малышей посидеть в пожарном автомобиле, примерить боевую одежду и даже попробовать самостоятельно потушить условный пожар, что вызвало восторг у ребят. В течение практической рассказали также о специальных аппараты на сжатом воздухе, которые защищают жизнь и здоровье в задымленном и неестественном для дыхания среде. Желающие смогли примерить их, почувствовать их вес и вдохнуть воздух из баллона. Это были незабываемые впечатления.

Маленькие гости оставляли 9-ю ГПСЧ очень довольны от увиденного, услышанного и счастливы, что получили новые, важные навыки. В память о встрече спасатели раздали каждому яркие тематические открытки с краткими инструкциями и оговорками.