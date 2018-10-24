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24.10.2018  13:19   

Юные таланты помогут изобретениями как спасателям при пожаре, так и хозяйкам с консервацией

ХІІ Городской турнир юных изобретателей и рационализаторов прошел 20 октября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.


city.kharkov.ua

В нем приняли участие 12 команд со всех районов города. Соревнование объединило талантливых школьников, которые интересуются физикой и другими точными науками, освоили азы патентного дела и умеют аргументировать собственное мнение. Турнир провел Департамент образования при участии специалистов Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова. В состав жюри вошли ученые, преподаватели и студенты этого вуза, а также Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Схему турнирных соревнований  определили по результатам жеребьевки. Командные бои между изобретателями, патентоведами и технологами прошли в два тура в четырех группах. Во время турнира участники представили собственные идеи по разработке различных устройств: «Выключатель утюга», «Сигнализатор опасности», «Индикатор усталости», «Велогенератор», «Современное огниво», и предложили приборы для решения задач в повседневной жизни: «Аварийный спуск» (для срочной эвакуации людей с верхних этажей домов), «Консервация» (устройство или способ, который бы позволял получать сигнал о том, что определенная банка готова «сбросить» с себя крышку), «Спиливание деревьев» (устройство или способ удаления из сада дерева, который не причинил бы вреда другим насаждениям) и пр.

После турнирных соревнований сотрудники университета городского хозяйства провели для школьников экскурсии в лаборатории кафедр вуза - систем электроснабжения и электропотребления городов, а также светотехники и источников света.

По итогам турнира, первое место заняла сборная команда Шевченковского района «Спектр» (школа №150 и лицей №89). Диплом II степени получили сборная команда Киевского района (гимназия №55, школы №52, 164 и 166 «Вертикаль»), команда Харьковской гимназии №47 Шевченковского района и сборная команда Шевченковского района «Сяйво» (лицей №89 и гимназия №116). Третье место заняли сборная команда Новобаварского района (гимназии №39, 65, школы №162, 137, 153) и сборная команда Московского района «Вектор» (школы №122 и 156).

В личном зачете наибольшее количество баллов получил ученик гимназии №47 Михаил Селихов. Второе место заняли ученик гимназии №47 Кирилл Цветков и ученик школы №150 Дмитрий Задорожный. Третье место в личном зачете завоевали: ученица школы №126 Мирослава Козлова, ученик школы №119 Андрей Хлебников, учащийся школы №166 «Вертикаль» Богда Ткаченко и ученик школы №122 Георгий Чантурия.

Победителей турнира наградили дипломами Департамента образования и ценными подарками.
Лучшие юные изобретатели Харькова представят город на всеукраинском турнире, который пройдет  4-9 ноября в Киеве.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  изобретатели, конкурс, харьков
 
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