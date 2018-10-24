Под Харьковом будут бесплатно готовить к ВНО-2019

Стартовал пилотный проект - бесплатные факультативы по подготовке учащихся старших классов.
В Чугуеве восемь школ, и все они присоединились к проекту, который является альтернативой платному репетиторству.
Лучшие педагоги города будут бесплатно заниматься с выпускниками, чтобы лучше подготовить их к внешнему независимому оцениванию.
- Кто-то из выпускников занимается с репетитором, но не у всех есть такие возможности. Поэтому мы и ввели инициативу бесплатных факультативов по подготовке к ВНО. Это пилотный проект, мы стараемся понять, насколько такие занятия нужны ученикам и каков будет конечный результат, - рассказала «СК» начальник отдела образования Чугуевского городского совета Марина Проценко. - В каждой школе есть свой «золотой учитель», который и будет проводить факультативные занятия для выпускников.
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