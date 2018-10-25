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25.10.2018  14:20   

Выпускникам харьковских академий, ВУЗов и школ искусств подняли образовательную планку

Правительство на своем заседании 24 октября утвердило новый Порядок получения образовательно-творческой степени доктора искусства и обучения в ассистентуре-стажировке.


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Соответствующий проект постановления разработан Министерством культуры Украины с целью упорядочения получения образовательно-творческого степени доктора искусства и обучения в ассистентуре-стажировке в учреждениях высшего образования художественного направления, а также создание правовых оснований для формирования и размещения государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров и стипендиального обеспечения соискателей высшего образования на третьем (образовательно-творческом) уровне высшего образования в ассистентуре-стажировке.

Порядок получения образовательно-творческого степени доктора искусства и обучения в ассистентуре-стажировке позволяет учреждениям высшего образования художественного направления ввести новую форму подготовки научно-педагогических кадров в творческой аспирантуре, с нормативным сроком подготовки соискателей степени доктора искусства - три года. При этом ассистентура-стажировка может стать первым этапом получения степени доктора искусства с нормативным сроком подготовки соискателей образования - один год.

Нововведения будут способствовать продолжению получения высшего образования талантливыми выпускниками высших учебных заведений художественного направления на третьем (образовательно-творческом) уровне.

Источник:   Правительственный порталл
 Тэги:  искусства, харьков, академия, художник, архитектор, школа, студент, творчество
 
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