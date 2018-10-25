Представители США и Правительство Украины решило как поддержать академическую добродетель в университетах Харькова

При поддержке Посольства США МОН направило ВУЗам соответствующие рекомендации и глоссарий
Высшие учебные заведения получили Рекомендации по академической добродетели , а также Расширенный глоссарий терминов и понятий по академической добродетели . Соответствующие материалы были разработаны в рамках Проекта содействия академической добропорядочности в Украине - SAIUP при поддержке Посольства США, а также разослано письмом МОН во все вузы.
«Нужно признать, что сейчас мы переживаем определенный кризис академической добродетели. И причин этому несколько. Одна из них - отсутствие в университетах глубокого понимания того, чем именно является академическая добродетель, а также процедур, которые имеют эту добродетель обеспечивать. И мы искренне благодарны Проекта содействия академической добропорядочности в Украине - SAIUP, который помог нам подготовить подробные и содержательные рекомендации по этому вопросу для высших учебных заведений. Отдельно создан глоссарий терминов и понятий. Мы надеемся, что эти материалы станут существенной помощью для вузов на их пути к обеспечению академической добродетели », - отметил заместитель Министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.
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