25.10.2018 16:49

Студенты отправились за решетку - чтобы привыкнуть (ФОТО)

В Темновской колонии побывали учащиеся Харьковского национального университета внутренних дел.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, сегодня, 25 октября 2018, в Темновской исправительной колонии №100 для студентов было проведено практическое занятие.



В сопровождении замначальника учреждения по интендантско-хозяйственному обеспечению Андрея Коваленко и начальника отдела надзора и безопасности Александра Клюшка, был осуществлено обход территории учреждения, в ходе которого студенты посетили отделения социально-психологической службы, сектор максимального уровня безопасности и объекты коммунально-бытового обеспечения.

Во время обхода были сообщены факты создания и развития учреждения.

Студенты были ознакомлены с порядком и условиями отбывания наказания.