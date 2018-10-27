27.10.2018 14:49

В Харькове упростят и автоматизируют регистрацию мест проживания студентов

Единая электронная база - вместо кучи бумажных документов.



//www.city.kharkov.ua

Департамент регистрации Харьковского горсовета получил полномочия оптимизировать процесс зачисления студентов по месту жительства. По мнению экспертов новая система ускорит регистрацию, а главное даст - возможность студентам не отвлекаться от учебы, рабочим же вузов позволит упростить Документооборот.

Олег Дробот, директор Департамента регистрации Харьковского городского совета:

"До сегодняшнего дня соответствующие лица, которые занимаются паспортной работой в высшем учебном заведении, должны были вручную заполнять все заявления, которые требуются по каждому студенту, периодически допуская ошибки, нужно было повторно это заполнять. То сегодня мы презентовали автоматизацию этого процесса, когда заполнив определенную таблицу, представитель высшего заведения может автоматически сформировать заявление, проверить его, и его останется только подписать. Потом эти документы в комплексе передаются конкретным лицом в Департамент регистрации и мы их уже обрабатываем в автоматическом режиме".

Ежегодно в Харьков прибывает около 40 000 студентов. Если раньше все они должны были подготовить необходимые документы и передать паспортисту, то теперь, добавляет директор профильного департамента, подготовкой и оформлении документов будет заниматься уполномоченное лицо.

Олег Дробот, директор Департамента регистрации Харьковского городского совета:

"Согласно действующему законодательству сегодня есть возможность не отправлять студента самостоятельно заниматься этой функцией, на базе каждого учебного заведения соответствующим приказом уполномачивается конкретное должностное лицо, которое взаимодействует с Департаментом регистрации и по сути за студента готовит все документы, и эти документы комплексно системно по всем студентам передает уже непосредственно в Департамент регистрации".

То есть электронная система регистрации студентов в общежитие значительно упростит весь процесс подготовки и оформления соответствующих документов. Представители вузов также отмечают, что новая система ускорит уполномоченным лицам их работу.

Любовь Гурак, представитель Национального юридического университета имени Я. Мудрого:

"Электронная форма реестра, на сегодняшний день, оптимизирует работу для паспортиста вуза и позволит хранить информацию о регистрации и снятии с регистрации студентов по общежитию в учебном заведении. И это значительный шаг, который экономит время паспортиста и сотрудников регистрации, облегчает им работу в электронной регистрации студентов".

Олег Дробот, директор Департамента регистрации Харьковского городского совета:

"Мы стараемся с высшими учебными заведениями сделать так, что бы студенты, в принципе, не занимались вопросами регистрации места проживания, а только учебой и концентрировали свое внимание на учебном процессе, а все остальное делает вуз и Харьковский городской совет".