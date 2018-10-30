В Харькове организовано массовое дообучение директоров школ (ФОТО)

Как сообщили в Департаменте образования ХГС: в Научно-методическом педагогическом центре проведен постоянно действующий семинар для вновь назначенных руководителей учреждений общего среднего образования города Харькова
25 октября 2018 в Научно-методическом педагогическом центре проведено постоянн действующий семинар для вновь назначенных руководителей учреждений общего среднего образования города Харькова по теме «Методические и организационные аспекты деятельности ученического самоуправления в образовательном учреждении». Участники семинара ознакомились с эффективными практиками организации деятельности ученического самоуправления в учреждениях общего среднего образования, работой детско-юношеских общественных организаций, действующих в образовательном пространстве города и отработали навыки применения в практике учебного заведения современных методов оценки эффективности деятельности органов ученического самоуправления.
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