30.10.2018 09:06

В харьковских школах появится тревожная кнопка и чаще будут проводить учения (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 29 октября, встретился с родителями школьников и воспитанников детских садов Шевченковского района.



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Родители озвучили насущные проблемы учебных учреждений, в которых учатся их дети. Обращения касались ремонта в классах, группах, актовых и спортивных залах, санузлов, замены коммуникаций, благоустройства и развития инфраструктуры.

В ходе обсуждения был принят ряд решений. В частности, родители попросили установить высокое ограждение в детских садах №437 и 27, чтобы на территории учреждений не проводили время посторонние.

Игорь Терехов сообщил, что вопрос безопасности у городской власти на особом контроле - в этом и в следующем годах во всех учреждениях образования планируют установит камеры видеонаблюдения, а у учителей и воспитателей – тревожную кнопку оперативного реагирования.

Кроме того, в школе №150 по просьбе родителей установят противопожарную сигнализацию. Как отметил Игорь Терехов, после того, как в одном из российских торговых центров произошел пожар и погибли дети, в Харькове усилили контроль в этом вопросе. Пожарные учения и уроки правил поведения в чрезвычайных ситуациях провели в учебных учреждениях и торговых центрах города, и эту работу продолжат. Игорь Терехов поручил не реже раза в два месяца проводить уроки безопасности и специальные учения, чтобы дети и педагоги знали пути эвакуации и умели действовать в экстренных ситуациях.

Также по итогам встречи в этом году в ясельных группах детского сада №411 планируют заменить старые окна на новые, металлопластиковые, а в 2019 году – утеплить коридор, который ведет к детскому бассейну. Кроме того, планируется сделать ремонт в спортшколе №12, а для школы №117 по просьбе родителей приобретут новое спортивное снаряжение. Как сообщили в ходе встречи, сейчас в школе выполняют ремонт спортзала, а в следующем году откроют новый стадион.

Первый вице-мэр отметил, что развитие спортивной инфраструктуры в городе продолжится: будут проводить реконструкцию школьных стадионов, строительство новых футбольных полей и велодорожек. Кроме того, разрабатывается проект Ледового дворца в Шевченковском районе, где будут проходить занятия по хоккею и фигурному катанию.

Во время встречи родители учащихся учебно-воспитательного комплекса №106 сообщили, что в учебном учреждении уже заменили окна, открыли новый стадион, обновили фасад, но осталось выполнить ремонт пищеблока и санузлов. Игорь Терехов отметил, что их обращение учтут, и эти работы постараются включить в планы на будущий год.

Родители учащихся школы №176 попросили построить рядом с автомобильной дорогой тротуар. Также был намечен ремонт тротуара в детском саду №290 и подъезда к детскому саду №416. Представители школы №51 попросили решить проблему с проездом к учебному учреждению со стороны ул. 23 Августа, где затруднено движение, и выполнить ремонт в актовом зале.

Также по итогам встречи было решено, что необходимо установить новые игровые площадки в детскому саду №354 и лицее №89 для группы продленного дня, а также обустроить павильоны и дорожки к ним в детском саду №238.

«Подписан меморандум о сотрудничестве с Городским родительским комитетом. Мы вместе работаем над проблемами, есть постоянный диалог, общаемся, понимаем, как оперативно реагировать на вопросы, которые возникают. Сегодня было много вопросов по благоустройству, ЖКХ, есть вопросы, которые можно решить прямо во время встречи - касающиеся установки новых детских площадок, замены окон, ремонта сетей и благоустройства. Часть вопросов взяли в работу и учтем их при формировании бюджета на следующий год», - отметил Игорь Терехов.

Также он сообщил, что отопление в городе уже подано в 92% объектов социальной сферы. В городе работают бригады оперативного реагирования, нештатные ситуации решаются, и если где-то пока нет отопления или горячей воды – подачу услуг возобновят.



«Мы сегодня идем по графику, запущена ТЭЦ-5, отопительная система постепенно входит в режим, ситуация контролируема. Постепенно набираем объемы, и к холодам войдем в отопительный сезон нормально», - сказал Игорь Терехов.