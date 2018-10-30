30.10.2018 13:08

Лучшие юные физики Первой столицы представят Харьков на общеукраинской олимпиаде

Департамент образования Харьковского горсовета поздравил победителей ХХVII городского турнира юных физиков



://kharkivosvita.net.ua

Фото: призеры турнира

В Харьковском физико-математическом лицее № 27 состоялся ХХVII городской турнир юных физиков. В турнире приняли участие 75 учеников - 15 команд из всех районов города и команды Харьковского физико-математического лицея № 27 Харьковского университетского лицея, Харьковской областной специализированной школы-интерната «Одаренность».

В состав жюри городского турнира физиков входили ученые, преподаватели и студенты физического, физико-технического и физико-энергетического факультетов Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Среди студентов - победители Всеукраинских олимпиад, конкурсов-защит Малой академии наук, Всеукраинских и Международных турниров юных физиков прошлых лет.

Соревнования проходили в два тура в пяти группах. Общим решением оргкомитета и жюри были определены победители в личном и командном зачетах.

Победителем турнира в командном зачете, шестой год подряд, стала команда учеников Харьковского лицея №161 «Импульс» Немышлянская района.

Дипломом II степени награждена команда учеников Харьковского физико-математического лицея №27 и сборную команду Киевского района «5 хат» (в составе ХСШ № 62, ХСШ № 170).

III место на турнире заняли сборная команда Московского района «Шесть степеней свободы» (в составе ХООШ № 143, ХООШ № 103, ХСШ № 3, ХСШ № 156, ХГ № 144), сборная команда Индустриального района «Фотон» (в составе ХСШ №№ 80, 155, 15, ХООШ №№ 71, 168), сборная команда Новобаварского района (в составе ХСШ № 162, ХООШ № 28 ХООШ № 59, ХГ № 65), команда Харьковского университетского лицея и команда ХУВК № 45 « академическая гимназия ».

В личном зачете абсолютным победителем турнира стал ученик Харьковского лицея № 161 «Импульс» Машиц Владимир. II место заняли Шудренко Даниил, ученик Харьковского физико-математического лицея № 27 и Хорошко Илья, ученик Харьковского лицея № 161 «Импульс».

Дипломы III степени получили Чугурова Мила, ученица Харьковского университетского лицея, Лемехова Алена, ученица Харьковской специализированной школы № 80 Стоянов Михаил, ученик Харьковской специализированной школы № 62, Сиддики Ясмина, ученица Харьковской специализированной школы № 3, Зимненко Вера, ученица Харьковской специализированной школы № 162. Победители турнира награждены Дипломами Департамента образования Харьковского городского совета и подарками.

Лучшие юные физики Харькова будут представлять наш город на Всеукраинском турнире, который состоится с 23 по 28 ноября в г. Житомир.