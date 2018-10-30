30.10.2018 17:17

В Индустриальном районе прошел поэтический конкурс

В творческом состязании участвовали школьники.



city.kharkov.ua

Награждение победителей V Районного фестиваля-конкурса «Слобожанская муза 2018» состоялось 29 октября в школе №70.



Конкурс прошел в трех возрастных категориях – дети от 6 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.



В этом году в положение о конкурсе внесли изменения. В отличие от прошлых лет, когда участники декламировали произведения авторов, которые жили или работали в Харькове, в 2018 году конкурсанты представляли стихотворения, которые написали сами.



По итогам конкурса, в младшей возрастной категории первое место заняла ученица специализированной школы №119 Алина Данилина, второе - ученица школы №70 Полина Федотова, а третье - ученица специализированной школы №119 Варвара Рябинина.



В средней возрастной категории первенство одержала ученица школы №88 Евгения Попова, серебряным призером стала ученица школы №40 Дана Кивиренко, а бронзовыми - ученик школы №70 Михаил Бернадский и ученица школы №118 Анастасия Сиренко.



В старшей возрастной категории первое место заняли ученица специализированной школы №75 Елизавета Тарасова и ученица школы №104 Дарья Мошинская, второе - ученица специализированной школы №119 Дарья Ралова, а третье - ученица школы №40 Полина Сахно.



Также решением жюри ученик общеобразовательной школы №168 Евгений Логовской отмечен в номинации «Приз зрительских симпатий».



Победителям и призерам вручили грамоты районной администрации и подарки.



Отметим, что фестиваль-конкурс «Слобожанская муза» проходит по инициативе Администрации Индустриального района, районного управления образования при поддержке депутатов Харьковского городского и областного советов.