31.10.2018 08:25

Будущие педагоги прошли дополнительное обучение по ОБЖ (ФОТО)

Киевский район: прошли специальные объекту тренировки в педагогическом университете



://kharkiv.dsns.gov.ua

30 октября представители Службы спасения Киевского района. Харькова приняли участие в проведении специальных объектовых тренировок с практической отработкой инструкции по эвакуации при пожаре в Харьковском национальном педагогическом университете им. С. Сковороды.

На мероприятии присутствовали деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальники отделов и ответственные лица за пожарное состояние университета, провели теоретические и практические занятия по соблюдению основных требований безопасности жизнедеятельности и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты службы спасения доложили присутствующим о статистике пожаров и чрезвычайных событий в районе, напомнили об основных требованиях правил пожарной безопасности, предоставили методические рекомендации по обучению студентов правилам безопасности жизнедеятельности, а также действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того сотрудники ГСЧС акцентировали внимание на необходимости немедленного оповещения соответствующих служб при возникновении любой чрезвычайной ситуации.

Напоследок спасатели пожелали всем присутствующим только безопасных дней и обратили внимание на том, что достичь этого можно только соблюдая правила безопасного поведения.