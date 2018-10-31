Будущие педагоги прошли дополнительное обучение по ОБЖ (ФОТО)

Киевский район: прошли специальные объекту тренировки в педагогическом университете
30 октября представители Службы спасения Киевского района. Харькова приняли участие в проведении специальных объектовых тренировок с практической отработкой инструкции по эвакуации при пожаре в Харьковском национальном педагогическом университете им. С. Сковороды.
На мероприятии присутствовали деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальники отделов и ответственные лица за пожарное состояние университета, провели теоретические и практические занятия по соблюдению основных требований безопасности жизнедеятельности и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Специалисты службы спасения доложили присутствующим о статистике пожаров и чрезвычайных событий в районе, напомнили об основных требованиях правил пожарной безопасности, предоставили методические рекомендации по обучению студентов правилам безопасности жизнедеятельности, а также действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того сотрудники ГСЧС акцентировали внимание на необходимости немедленного оповещения соответствующих служб при возникновении любой чрезвычайной ситуации.
Напоследок спасатели пожелали всем присутствующим только безопасных дней и обратили внимание на том, что достичь этого можно только соблюдая правила безопасного поведения.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
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