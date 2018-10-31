Главная Новости Образование Будущие педагоги прошли дополнительное обучение по ОБЖ (ФОТО)
31.10.2018  08:25   

Будущие педагоги прошли дополнительное обучение по ОБЖ (ФОТО)

Киевский район: прошли специальные объекту тренировки в педагогическом университете


://kharkiv.dsns.gov.ua

30 октября представители Службы спасения Киевского района. Харькова приняли участие в проведении специальных объектовых тренировок с практической отработкой инструкции по эвакуации при пожаре в Харьковском национальном педагогическом университете им. С. Сковороды.

На мероприятии присутствовали деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальники отделов и ответственные лица за пожарное состояние университета, провели теоретические и практические занятия по соблюдению основных требований безопасности жизнедеятельности и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты службы спасения доложили присутствующим о статистике пожаров и чрезвычайных событий в районе, напомнили об основных требованиях правил пожарной безопасности, предоставили методические рекомендации по обучению студентов правилам безопасности жизнедеятельности, а также действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того сотрудники ГСЧС акцентировали внимание на необходимости немедленного оповещения соответствующих служб при возникновении любой чрезвычайной ситуации.

Напоследок спасатели пожелали всем присутствующим только безопасных дней и обратили внимание на том, что достичь этого можно только соблюдая правила безопасного поведения.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, педагоги, харьков, обж, обучение, тренинг, спасатели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Криминал и происшествия Во время пожара на кухне пострадал владелец частного домовладения 29.10 Криминал и происшествия С начала года на Харьковщине в результате пожаров погибли 126 человек 28.10 Криминал и происшествия От хозяина дома остался один пепел (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове открыли обновленный Центр реинтеграции для бездомных людей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 