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31.10.2018  08:41   

Открытый урок патрульных полицейских прямо в спецтранспорте (ФОТО)

О своей повседневной работе харьковские патрульные рассказали детям, которые пришли на экскурсию в управления патрульной полиции в Харьковской области.


://www.facebook.com/kharkivpolice

Полицейские продемонстрировали юным гостям патрульные автомобили и оснащение.

Присутствующие интересовались многими вещами - что должен знать и уметь патрульный полицейский? Вызовы случаются во время несения службы? Какой должна быть физическая подготовка полицейского? Тому подобное.

На все вопросы патрульные ответили с удовольствием, так как всегда рады встречам со всеми желающими узнать больше о профессии полицейского.

Источник:   Укравление патрульной полиции Харьковской области
 Тэги:  обучение, демонстрация, харьков, полицейские, спецтехника, спецсредства, применение
 
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