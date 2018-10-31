Открытый урок патрульных полицейских прямо в спецтранспорте (ФОТО)

О своей повседневной работе харьковские патрульные рассказали детям, которые пришли на экскурсию в управления патрульной полиции в Харьковской области.
Полицейские продемонстрировали юным гостям патрульные автомобили и оснащение.
Присутствующие интересовались многими вещами - что должен знать и уметь патрульный полицейский? Вызовы случаются во время несения службы? Какой должна быть физическая подготовка полицейского? Тому подобное.
На все вопросы патрульные ответили с удовольствием, так как всегда рады встречам со всеми желающими узнать больше о профессии полицейского.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Последний октябрьский день будет облачным и ветреным. Без осадков.
Раз в году привидения, гоблины, ведьмы и другая нечистая сила выходят из своих обителей, чтобы пополнить запас конфет и прочих сладостей.
влажн.:
давл.:
ветер: