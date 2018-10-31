31.10.2018 08:41

Открытый урок патрульных полицейских прямо в спецтранспорте (ФОТО)

О своей повседневной работе харьковские патрульные рассказали детям, которые пришли на экскурсию в управления патрульной полиции в Харьковской области.



://www.facebook.com/kharkivpolice

Полицейские продемонстрировали юным гостям патрульные автомобили и оснащение.

Присутствующие интересовались многими вещами - что должен знать и уметь патрульный полицейский? Вызовы случаются во время несения службы? Какой должна быть физическая подготовка полицейского? Тому подобное.

На все вопросы патрульные ответили с удовольствием, так как всегда рады встречам со всеми желающими узнать больше о профессии полицейского.