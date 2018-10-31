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31.10.2018  09:30   

Будущие психологи проходят практику в Главном управлении спасателей Харькова

Для полноценного овладения профессией необходимо понимать свою будущую работу, как говорят «изнутри». Поэтому ежегодно в рядах специалистов Главного управления происходит временное пополнение - на учебную практику прибывают курсанты Национального университета гражданской защиты Украины.


://kharkiv.dsns.gov.ua

Так, в отдел психологического обеспечения на практике прибыли курсанты 3-4 курсов, которые с помощью квалифицированных специалистов осваиваются в профессии. Ведь для того, чтобы быть настоящим психологом, достойным своей важной миссии мало знать теоретический материал, необходимо уметь работать с людьми.

Поэтому во время прохождения практики будущие психологи наблюдают за работой уже опытных и перенимают их знания и навыки. По плану стажировки курсанты должны изучать документы, которые понадобятся для дальнейшей работы, учиться составлять психологические характеристики спасателей и вырабатывать навыки оказания психологической помощи.

Наставники будущих специалистов уверены, что подобный опыт станет основой для дальнейшей работы и будет началом большой работы - быть психологом и спасать человеческие души в кризисных ситуациях.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  психологи, обучение, особенности, харьков, спасатели, гсчс
 
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