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01.11.2018  08:49   

Холодногорский район: в школах района продолжаются недели знаний по основам безопасности жизнедеятельности

В школах Харькова продолжаются Недели знаний по основам безопасности жизнедеятельности во время которых активизируется профилактическая и обучающая работа среди детей.


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31 октября в рамках проведения Недели безопасности жизнедеятельности специалисты Холодногорского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области провели беседы с учащимися Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 18.

Общение со школьниками оказалось чрезвычайно интересным. Дети не только внимательно слушали о причинах и последствиях пожаров, но и активно отвечали на вопросы и приводили примеры из собственного жизни. Спасатели рассказали школьникам об особенностях ежедневной работы пожарных и пиротехников. Также ГСЧСникы напомнили правила безопасности, которые необходимо соблюдать постоянно.

Специалисты Службы спасения и учителя уверены, что после увиденного и услышанного каждый ребенок глубже понимает важность соблюдения правил пожарной безопасности и правил безопасного поведения в повседневной жизни. Кроме этого, подобные уроки дают возможность ознакомить школьников с профессией спасателя.

В конце мероприятия все дети получили информативные листовки, после чего поблагодарили спасателей за проведенную рассказ, обещая в будущем соблюдать правила пожарной безопасности в различных жизненных ситуациях.

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Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  школа, обж, харьков, холодногорский, открытый урок, спасатель
 
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