01.11.2018 16:48

Неумолимо грядет ВНО: варианты и стоимость подготовки в Харькове

Бесплатные уроки и самоподготовка - как к ВНО-2019 готовятся в Первой столице.



//testportal.gov.ua

Издание Сегодня отмечает, что найти помощника-педагога, которому придется заплатить от 80 до 250 гривен за часовое занятие, в Харькове очень легко: только один образовательный портал предлагает 1500 объявлений о предоставлении таких услуг. Подготовить к ВНО готовы как опытные преподаватели со стажем, так и студенты-выпускники. Также свои услуги предлагают компании, которые специализируются именно на подготовке к оцениванию, где семестр обучения в 32 часа обойдется около 2000 грн, а месяц занятий в группе таких же 11-классников — в 500 грн.



Совершенно бесплатную альтернативу платной учебе предлагают в школах Харькова и области: в учебных заведениях регулярно проводят дополнительные уроки для выпускников.

А в Богодухове уже третий год подряд выпускников готовят к тестированию преподаватели вуза.



"Начиная с конца ноября и до конца февраля, каждую субботу к нам приезжают педагоги Харьковского автомобильно-дорожного университета и занимаются с детьми теми предметами, которые они выбрали для сдачи ВНО. Такая инициатива реализована благодаря консорциуму высших учебных заведений в Харьковской области. Желающих много, занятия по украинскому языку посещают больше всего. И мы видим результат: наш Богодуховский район среди других районов по результатам ВНО занимает первые-вторые места в рейтинге", — отметила заведующая районным методическим кабинетом Богодуховской РГА Оксана Беспалько.

Напомним, что Чугуеве решили организовать общегородские факультативы по подготовке к ВНО. График составлен так, чтобы дети из разных школ могли вовремя добираться на факультативы.



Примечательно, что ученики Харьковского физико-матема­тического лицея №27, где в прошлом учебном году 14 выпускников получили 200 баллов по ВНО, никакой особой подготовки не проходят.



"У нас углубленное изучение математики и физики, много часов, факультативы, но как таковой системы подготовки к ВНО нет. Мы, например, прививаем ученикам математическую культуру, а уже в каком виде потом наших детей опрашивают — в форме ВНО, олимпиады, контрольных работ — неважно. Если они владеют знаниями, умениями и навыками, то все сдают успешно", — рассказали в лицее.