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05.11.2018  12:30   

У харьковской школы появился обновленный стадион

Открыт после реконструкции спортивный стадион в Харьковской общеобразовательной школе №5.


city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, народный депутат Украины Александр Грановский, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта горсовета Константин Курашов, начальник районного управления образования Татьяна Куценко, а также учащиеся школы и их родители.

Народный депутат Александр Грановский поздравил учащихся с открытием нового стадиона, пожелал дальнейших спортивных достижений и подарил учебному заведению волейбольные и баскетбольные мячи.

На празднике выступили спортсмены школы – тхэквондисты. Также продемонстрировали свое мастерство воспитанники спортклуба «Я - роллер» и спортсмены юношеской команды БК «Политехник» - призеры чемпионата Украины.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый стадион, школа, харьков
 
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