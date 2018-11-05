Открыт после реконструкции спортивный стадион в Харьковской общеобразовательной школе №5.
В праздничном мероприятии приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, народный депутат Украины Александр Грановский, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта горсовета Константин Курашов, начальник районного управления образования Татьяна Куценко, а также учащиеся школы и их родители.
Народный депутат Александр Грановский поздравил учащихся с открытием нового стадиона, пожелал дальнейших спортивных достижений и подарил учебному заведению волейбольные и баскетбольные мячи.
На празднике выступили спортсмены школы – тхэквондисты. Также продемонстрировали свое мастерство воспитанники спортклуба «Я - роллер» и спортсмены юношеской команды БК «Политехник» - призеры чемпионата Украины.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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