05.11.2018 12:30

У харьковской школы появился обновленный стадион

Открыт после реконструкции спортивный стадион в Харьковской общеобразовательной школе №5.



city.kharkov.ua

В праздничном мероприятии приняли участие председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, народный депутат Украины Александр Грановский, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта горсовета Константин Курашов, начальник районного управления образования Татьяна Куценко, а также учащиеся школы и их родители.



Народный депутат Александр Грановский поздравил учащихся с открытием нового стадиона, пожелал дальнейших спортивных достижений и подарил учебному заведению волейбольные и баскетбольные мячи.



На празднике выступили спортсмены школы – тхэквондисты. Также продемонстрировали свое мастерство воспитанники спортклуба «Я - роллер» и спортсмены юношеской команды БК «Политехник» - призеры чемпионата Украины.