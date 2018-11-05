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05.11.2018  17:40   

В Харькове подрастают лучшие юные экономисты

ХIV Всеукраинский турнир юных экономистов проходил в Луцке с 28 октября по 1 ноября 2018 года. 5 октября 2018 года победителей поздравил на своей официальной странице Департамент образования Харьковского Горсовета.


://kharkivosvita.net.ua

За право получить победу соревновались 16 команд из 11 областей Украины.

   Юные знатоки экономики делились приобретенным опытом и знаниями по проблемам теории и практики хозяйственной деятельности в экономике Украины и мира.

   Харьков на турнире представляли 4 команды.

   Победителями финального этапа ХIV Всеукраинского турнира юных экономистов стали 3 команды.

   II место заняли сборные команда Московского района «Бизнес - сила» (учащиеся ХГ № 43 и ХЛ № 141, руководители команды - Антонесьян М.Е., учитель ХГ № 43, и Махамат С.В., учитель ХЛ № 141) и Слободского района «Золотой запас» (учащиеся ХГ № 46 имени М. В. Ломоносова, руководитель команды - Данильченко Н.М.).

   III место завоевала сборная команда Киевского района «Перспектива» (ХГ № 55, ХООШ № 164, руководители команды - Коваленко А.В., учитель ХГ № 55, и Меренкова Т.В., учитель ХООШ № 164).

   Сборная команда Индустриального района «DI VITA» награждена дипломом участника.

Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  экономисты, харьков, гимназия, лицей, подготовка, поздравления
 
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