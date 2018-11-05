В Харькове подрастают лучшие юные экономисты

ХIV Всеукраинский турнир юных экономистов проходил в Луцке с 28 октября по 1 ноября 2018 года. 5 октября 2018 года победителей поздравил на своей официальной странице Департамент образования Харьковского Горсовета.
За право получить победу соревновались 16 команд из 11 областей Украины.
Юные знатоки экономики делились приобретенным опытом и знаниями по проблемам теории и практики хозяйственной деятельности в экономике Украины и мира.
Харьков на турнире представляли 4 команды.
Победителями финального этапа ХIV Всеукраинского турнира юных экономистов стали 3 команды.
II место заняли сборные команда Московского района «Бизнес - сила» (учащиеся ХГ № 43 и ХЛ № 141, руководители команды - Антонесьян М.Е., учитель ХГ № 43, и Махамат С.В., учитель ХЛ № 141) и Слободского района «Золотой запас» (учащиеся ХГ № 46 имени М. В. Ломоносова, руководитель команды - Данильченко Н.М.).
III место завоевала сборная команда Киевского района «Перспектива» (ХГ № 55, ХООШ № 164, руководители команды - Коваленко А.В., учитель ХГ № 55, и Меренкова Т.В., учитель ХООШ № 164).
Сборная команда Индустриального района «DI VITA» награждена дипломом участника.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: