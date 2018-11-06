06.11.2018 11:59

Харьковские географы достойно представили Первую столицу в Полтаве (ФОТО)

Финальный этап XIV Всеукраинского турнира юных географов проходил с 29 октября по 2 ноября в Полтаве.



://kharkivosvita.net.ua

В интеллектуальном соревновании приняли участие 18 команд из Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черновицкой областей.

Всеукраинский турнир юных географов проводился по олимпийской системе в три этапа. Наш город представляли семь команд юных географов.

Участники решали интересные географические задачи, проводили географический анализ регионов и участвовали в научных дискуссиях.

По результатам соревнований дипломом II степени награждена сборная команда учащихся учреждений образования Московского района «Эверест» (ХООШ №№ 123, 128, ХЛ№ 141).

Третьи места заняли команда Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 80 Индустриального района «Бриз», сборная команда учащихся учреждений образования Киевского района «Мегаполис» (СОШ № 5, ХЛ № 107), сборная команда учащихся учреждений образования Московского района «Архипелаг» ( ХООШ №№ 122, 140, 143, ХСШ № 156).

Дипломы участников получили сборная команда учащихся учебных заведений Новобаварского района «Географити» (ХООШ №№28, 54, 127, ХСШ №№ 93, 162), сборная команда учащихся учреждений Основянского района «Меридиан» (ХГ№ 12 ХООШ № 41 , ХСШ № 66), команда Харьковского технического лицея № 173 Слободского района «Седьмая параллель».