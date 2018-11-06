06.11.2018 13:40

Харьковские математики стали абсолютными победителями общеукраинского турнира

Департамент образования ХГС поздравил победителей XХI Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора Ядренко с победой и переходными отличиями и дипломами



://kharkivosvita.net.ua

С 28 октября по 2 ноября 2018 года в городе Херсон состоялся финальный этап XХI Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.

В турнире приняли участие 14 команд из разных областей Украины.

Город Харьков представляли команды Харьковского физико-математического лицея № 27 (руководитель Щербина А. С., кандидат физико-математических наук) и Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (руководитель Крыжановский А.Ф., Заслуженный учитель Украины).

Команда Харьковского физико-математического лицея № 27 стала победителем, награждена Дипломом I степени и Переходным отличием - абсолютного победителя XХI Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.

Дипломом III степени отмечена команда Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».