Харьковские математики стали абсолютными победителями общеукраинского турнира

Департамент образования ХГС поздравил победителей XХI Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора Ядренко с победой и переходными отличиями и дипломами
С 28 октября по 2 ноября 2018 года в городе Херсон состоялся финальный этап XХI Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.
В турнире приняли участие 14 команд из разных областей Украины.
Город Харьков представляли команды Харьковского физико-математического лицея № 27 (руководитель Щербина А. С., кандидат физико-математических наук) и Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (руководитель Крыжановский А.Ф., Заслуженный учитель Украины).
Команда Харьковского физико-математического лицея № 27 стала победителем, награждена Дипломом I степени и Переходным отличием - абсолютного победителя XХI Всеукраинского турнира юных математиков имени профессора М. И. Ядренко.
Дипломом III степени отмечена команда Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия».
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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давл.:
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