06.11.2018 15:19

В Харькове куется будущее химии: первостоличники стали призерами финального этапа Всеукраинского турнира (ФОТО)

Учащиеся харьковских школ завоевали награды на турнире юных химиков.



city.kharkov.ua

Финальный этап XXVI Всеукраинского турнира юных химиков проходил с 28 октября по 2 ноября в городе Ровно.



В нем приняли участие 22 команды из десяти областей Украины, а также из Армении и Мексики. Харьков представляли семь команд, которые заняли призовые места.



Так, команда учащихся гимназии №47 по результатам финального боя заняла второе место. Команды лицея №89, физико-математического лицея №27 и лицея №149 - третье. Сборные команды Немышлянского района, Московского района и команда лицея №89 «Mini» получили дипломы участников.



Победителями турнира в личном первенстве стали ученик гимназии №47 Дэн Мартимьянов и ученик физико-математического лицея №27 Алексей Шульга. Дипломом «За активное участие» были награждены Дарья Чалкова и Анастасия Клепова (ученицы лицея №149), благодарностью «За прекрасное оппонирование» - Олег Мирошниченко, «За хорошее выступление на турнире» - Мария Жила (ученики лицея №89). Ученику гимназии №47 Артему Матвееву вручили диплом «За меткость и ловкость в постановке вопросов».