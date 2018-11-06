06.11.2018 15:50

Харьковчане уверенно отстояли звание лидеров по информатике (ФОТО)

Команда «XLV.zero» Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» в очередной раз доказала, что Первая столица – город где живут сильнейшие информатики.



kharkivosvita.net.ua

С 1 по 5 ноября 2018 года в городе Ивано-Франковск проходил финальный этап-XVIII Всеукраинского турнира юных информатиков.

Участниками интеллектуального соревнования стали 15 команд из Киева, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областей.

Город Харьков представляли 3 команды: 2 команды Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (команды «XLV.zero» и «К45-1») и сборная команда Киевского района «Conkey» (ХТЛ № 9 и ХЛ № 107) .

В течение трех турнирных дней участники демонстрировали свои знания, умения и изобретательность.

На первом этапе команды представляли и защищали собственные разработки сайтов и мобильных приложений в сфере ресторанного бизнеса. Защита проходила в форме дискуссий между командами - докладчиками, оппонентами и рецензентами.

Второй этап состоял из разработки и презентации задачи-проекта, условие которой была предоставлена в начале соревнования.

В последний день соревнований команды решали алгоритмические задачи.

Несомненным лидером напряженных соревнований стала команда «XLV.zero» Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (под руководством Заслуженного учителя Украины Н. А. Арзубова), за что получила диплом I степени.

Дипломом III степени награждена команда «К45-1» Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (под руководством учителя Н. А. Арзубова)

Дипломом участника награждена команда «Conkey» Киевского района.