Харьковчане уверенно отстояли звание лидеров по информатике (ФОТО)

Команда «XLV.zero» Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» в очередной раз доказала, что Первая столица – город где живут сильнейшие информатики.
С 1 по 5 ноября 2018 года в городе Ивано-Франковск проходил финальный этап-XVIII Всеукраинского турнира юных информатиков.
Участниками интеллектуального соревнования стали 15 команд из Киева, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой областей.
Город Харьков представляли 3 команды: 2 команды Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (команды «XLV.zero» и «К45-1») и сборная команда Киевского района «Conkey» (ХТЛ № 9 и ХЛ № 107) .
В течение трех турнирных дней участники демонстрировали свои знания, умения и изобретательность.
На первом этапе команды представляли и защищали собственные разработки сайтов и мобильных приложений в сфере ресторанного бизнеса. Защита проходила в форме дискуссий между командами - докладчиками, оппонентами и рецензентами.
Второй этап состоял из разработки и презентации задачи-проекта, условие которой была предоставлена в начале соревнования.
В последний день соревнований команды решали алгоритмические задачи.
Несомненным лидером напряженных соревнований стала команда «XLV.zero» Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (под руководством Заслуженного учителя Украины Н. А. Арзубова), за что получила диплом I степени.
Дипломом III степени награждена команда «К45-1» Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» (под руководством учителя Н. А. Арзубова)
Дипломом участника награждена команда «Conkey» Киевского района.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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