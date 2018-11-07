07.11.2018 14:49

Веселая наука в день окрытых дверей НТУ ХПИ

В харьковском политехе пройдут День открытых дверей и фестиваль науки.



//vstup.kpi.kharkov.ua

День открытых дверей и фестиваль науки «Science is FUN!» пройдут 11 ноября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт».



Мероприятия приурочили ко Всемирному дню науки за мир и развитие. В университете проведут опыты, мастер-классы, мотивационные и научно-популярные лекции и презентуют образовательные проекты. Также можно будет пройти экспресс-тестирование ВНО, будут работать площадка робототехники и инжиниринга, лабораторно-экспериментальная зона, пройдет дискуссионная панель «Профессии будущего» и выступят рок-группы.



Ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол расскажет о вузе, ответит на вопросы абитуриентов и их родителей. Сотрудники приемной комиссии представят презентацию об особенностях вступительной кампании 2019 года и ошибках поступающих. Кроме того, на Дне открытых дверей можно будет пообщаться с преподавателями, аспирантами и студентами вуза.



Начало - в 10:00. Место проведения - спорткомплекс «Политех» (ул. Алчевских, 50-а).



Более подробная информация размещена на сайте университета.



Справка. Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development) был учрежден ЮНЕСКО в 2001 году и отмечается ежегодно 10 ноября. Его цель — подчеркнуть важную роль науки для общества, повседневной жизни человека, привлечь общественность к обсуждению возникающих научных вопросов, обеспечить информированность граждан о научных достижениях. Кроме того, Всемирный день науки за мир и развитие подчеркивает роль ученых в расширении снашей планеты и в устойчивом развитии общества.



Тема Всемирного дня науки за мир и развитие 2018 года «Наука - право человека» выбрана в честь празднования 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека (ст. 27) и Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников. Они служат напоминанием, что каждый человек имеет право участвовать в научной деятельности и пользоваться ее благами.