В Харькове определились с номинантами дистанционных курсов обучения в средних школах

6 ноября 2018 на базе Научно-методического педагогического центра Департамента образования состоялось итоговое заседание членов экспертного совета конкурса на лучший дистанционный курс среди учителей учреждений общего среднего образования г. Харькова в 2018 году.
Посещать занятия по географии, физике и языку, согласно Концепции развития НУШ, скоро станет не актуальным.
Ученые Харьковской гуманитарно-педагогической академии, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в течение октября осуществляли объективную, прозрачную и компетентную оценку представленных педагогами города материалов конкурса - сообщает на своей странице профильный департамент ХГС.
Экспертами было рассмотрено 36 работ в 3 номинациях: география, украинский язык и физика.
В ходе заседания были определены 9 победителей и 7 номинантов, а также обсуждены перспективы использования элементов дистанционного обучения в образовательном процессе, что особенно актуально в условиях реализации Концепции Новой украинской школы.
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