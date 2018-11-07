07.11.2018 15:51

В Харькове определились с номинантами дистанционных курсов обучения в средних школах

6 ноября 2018 на базе Научно-методического педагогического центра Департамента образования состоялось итоговое заседание членов экспертного совета конкурса на лучший дистанционный курс среди учителей учреждений общего среднего образования г. Харькова в 2018 году.



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Посещать занятия по географии, физике и языку, согласно Концепции развития НУШ, скоро станет не актуальным.

Ученые Харьковской гуманитарно-педагогической академии, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в течение октября осуществляли объективную, прозрачную и компетентную оценку представленных педагогами города материалов конкурса - сообщает на своей странице профильный департамент ХГС.

Экспертами было рассмотрено 36 работ в 3 номинациях: география, украинский язык и физика.

В ходе заседания были определены 9 победителей и 7 номинантов, а также обсуждены перспективы использования элементов дистанционного обучения в образовательном процессе, что особенно актуально в условиях реализации Концепции Новой украинской школы.