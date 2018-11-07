Главная Новости Образование В Лицее искусств открыли специализированную спортплощадку (ФОТО)
07.11.2018  18:27   

В Лицее искусств открыли специализированную спортплощадку (ФОТО)

Зал помогает в углубленном изучении отдельных предметов.


city.kharkov.ua

Открытие спортивной площадки после реконструкции состоялось 6 ноября в Харьковской специализированной школе с углубленным изучением отдельных предметов №133 «Лицей искусств».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители районных управления образования и родительского комитета. Они пожелали школьникам новых спортивных достижений и побед.

На празднике также присутствовали лучшие спортсмены учебного заведения, мастера спорта Украины, участники и победители чемпионатов Европы, призеры международных турниров в Польше, Словакии, Эстонии, Украине, а также ученики, учителя, родители.

В первый день на новой площадке выступили бадминтонисты - учащиеся лицея, мастера и кандидаты в мастера спорта, сборная команда по спортивной аэробике, танцевальный коллектив, гимнасты. Среди учащихся 6-х классов провели спортивные соревнования.

Напомним, что в Харькове продолжается реконструкция стадионов и площадок для занятий спортом. В частности, в более чем 70-ти харьковских школах уже созданы современные стадионы с футбольными полями с искусственным покрытием, баскетбольными, волейбольными площадками, дорожками для бега и тренажерами.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  открыта спортплощадка, лицей искусств №133, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове тепло подается в 96% коммунального жилого фонда
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 