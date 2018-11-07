07.11.2018 18:27

В Лицее искусств открыли специализированную спортплощадку (ФОТО)

Зал помогает в углубленном изучении отдельных предметов.



city.kharkov.ua

Открытие спортивной площадки после реконструкции состоялось 6 ноября в Харьковской специализированной школе с углубленным изучением отдельных предметов №133 «Лицей искусств».



В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев, представители районных управления образования и родительского комитета. Они пожелали школьникам новых спортивных достижений и побед.



На празднике также присутствовали лучшие спортсмены учебного заведения, мастера спорта Украины, участники и победители чемпионатов Европы, призеры международных турниров в Польше, Словакии, Эстонии, Украине, а также ученики, учителя, родители.



В первый день на новой площадке выступили бадминтонисты - учащиеся лицея, мастера и кандидаты в мастера спорта, сборная команда по спортивной аэробике, танцевальный коллектив, гимнасты. Среди учащихся 6-х классов провели спортивные соревнования.



Напомним, что в Харькове продолжается реконструкция стадионов и площадок для занятий спортом. В частности, в более чем 70-ти харьковских школах уже созданы современные стадионы с футбольными полями с искусственным покрытием, баскетбольными, волейбольными площадками, дорожками для бега и тренажерами.