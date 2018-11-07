07.11.2018 19:32

В харьковских школах появятся омбудсмены, выбираемые среди детей и учителей (ФОТО)

Презентация проекта «Школа юного омбудсмена» состоялась в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.



city.kharkov.ua

Как сообщила методист научно-методического центра Департамента образования горсовета Инна Полякова, лидеры ученического самоуправления предложили реализовать такой проект еще в 2014 году, тогда департамент поддержал их, но к инициативе присоединились только пятая часть школ города. Сейчас, после принятия нового Закона Украины «Об образовании», создания первого в Украине института образовательного омбудсмена проект решили усовершенствовать. Кроме того, 2018 год решением Президента Украины был объявлен годом реализации правопросветительского проекта «Я имею право».



Инна Полякова отметила, что были проведены фокус-группы, семинары для учителей, свое мнение высказали психологи, родители, которые, в том числе, внесли юридические правки. Подключились ученые, и в итоге было создано соответствующее положение и утверждены правила проведения выборов детских омбудсменов, которые уже проходят в школах.



Сейчас к проекту присоединились около половины учебных учреждений. Дети-омбудсмены (учащиеся старших классов) будут работать вместе со взрослыми представителями.



«Омбудсмены - выборная должность. Детей избирают путем открытых выборов, а взрослых выбирают дети среди всех представителей педколлектива путем тайного голосования», - рассказала Инна Полякова.



Школа юного омбудсмена была создана, чтобы дети, которых другие школьники изберут для защиты своих интересов, могли подготовиться и качественно выполнять свою работу. Два раза в месяц они будут заниматься на базе ХНУГС им. А. Н. Бекетова, Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, а также на базе школ, опыт которых полезно изучить. Занятия будут проводить педагоги, психологи, юристы, им прочитают лекции по конфликтологии и т.п. Также запланированы выездные заседания, в частности, с представителями Национальной полиции. У школьных омбудсменов будут отличительные знаки, которые учреждения образования утвердят на свое усмотрение. Выборы омбудсменов планируют проводить ежегодно.



Как объяснила ученица частного учебно-воспитательного комплекса «Благовест» Алина Стороженко, омбудсмен - это представитель ученического коллектива, деятельность которого направлена на защиту и восстановление нарушенных прав участников образовательного процесса. Он - гарант защиты прав всех участников учебно-воспитательного процесса, формирует правовое пространство в школе и способствует правовому воспитанию школьников. Детям он дает чувство правовой защищенности, понимание того, что жить нужно в согласии, что у других людей есть права, которые нужно уважать, понимание того, что конфликты нужно и можно уладить мирным путем. Родителям это дает спокойствие, поскольку вероятность того, что ребенка обидят или унизят, уменьшается. А школе это даст изменение самой атмосферы, установление гуманных отношений, партнерского сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса.



Она отметила, что уполномоченный в школе – это неофициальное лицо, которое разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов учеников, родителей и учителей, занимается правовым воспитанием и профилактикой правонарушений.



«К омбудсмену можно обратиться, если ваши права или права вашего ребенка были нарушены, если возникло непонимание между вами, ребенком и учителем, администрацией школы; если нужна информация о существующих нормативных гигиеничных нормах, необходимых в организации учебного процесса; если хотите внести предложения по совершенствованию и развитию учебного учреждения», - рассказала школьница.



Те школы, которые пока не проведут выборы омбудсменов, продолжат реализацию проектов в правовой сфере. Как сообщил представитель Ассоциации «Новое поколение» Московского района, глава правовой корпорации Харьковской городской организации ученического самоуправления Максим Наглый, у школьников большой опыт. В этом году они присоединились ко всеукраинскому проекту «Я имею право», цель которого - повысить юридическую грамотность украинцев, сформировать новую правовую культуру.



По его словам, в учреждениях образования прошли разные мероприятия – тематические уроки, уроки гендерной грамотности, игры, правовые квесты, брейн-рингы, викторины, флешмобы. Было изучено мнение школьников касательно нарушения их прав, реализованы другие правовые проекты и программы по борьбе с торговлей людьми. Кроме того, большой популярностью пользуется форум-театр театра «Дети будущего», когда посредством искусства зрители и актеры вместе ищут выход из опасных ситуаций и решают правовые конфликты.



По словам Максима Наглого, у харьковских школьников есть опыт реализации проектов «Территория примирения» (школа №129), «Право Nova» (школа №28), проектов в сфере инклюзии, по развитию толерантности. В своей работе учащиеся сотрудничают с представителями Молодежного совета при Харьковском городском голове.