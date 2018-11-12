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12.11.2018  14:14   

Харьковский школьник везет домой награду с олимпиады по астрономии в Поднебесной

В Департаменте образования харьковского городского совета, через свою официальную страницу, поздравили юного харьковчанина Иван Ридкокашу - победителя Международной олимпиады по астрономии и астрофизике


://www.kharkivosvita.net.ua

С 3 по 11 ноября 2018 года в Пекине (КНР) проходила двенадцатая Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA).

   Всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира.

 Ученики и студенты доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теоретическом, практическом, командном и наблюдении за звездным небом.

Всего украинская сборная завоевала четыре медали: две серебряные и два бронзовые. Выпускник «Харьковского физико-математического лицея №27» Иван Ридкокаша принес команде одно серебро

   По результатам соревнований команда украинских учеников и выпускников школ получила 4 награды - 2 серебряные и 2 бронзовые.

Источник:   Департамент образоования ХГС
 Тэги:  лицей, харьков, школьник, астроном, пекин, международная, победитель
 
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