12.11.2018 14:14

Харьковский школьник везет домой награду с олимпиады по астрономии в Поднебесной

В Департаменте образования харьковского городского совета, через свою официальную страницу, поздравили юного харьковчанина Иван Ридкокашу - победителя Международной олимпиады по астрономии и астрофизике



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С 3 по 11 ноября 2018 года в Пекине (КНР) проходила двенадцатая Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA).

Всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира.

Ученики и студенты доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теоретическом, практическом, командном и наблюдении за звездным небом.

Всего украинская сборная завоевала четыре медали: две серебряные и два бронзовые. Выпускник «Харьковского физико-математического лицея №27» Иван Ридкокаша принес команде одно серебро

По результатам соревнований команда украинских учеников и выпускников школ получила 4 награды - 2 серебряные и 2 бронзовые.