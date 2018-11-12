Харьковский школьник везет домой награду с олимпиады по астрономии в Поднебесной

В Департаменте образования харьковского городского совета, через свою официальную страницу, поздравили юного харьковчанина Иван Ридкокашу - победителя Международной олимпиады по астрономии и астрофизике
С 3 по 11 ноября 2018 года в Пекине (КНР) проходила двенадцатая Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA).
Всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира.
Ученики и студенты доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теоретическом, практическом, командном и наблюдении за звездным небом.
Всего украинская сборная завоевала четыре медали: две серебряные и два бронзовые. Выпускник «Харьковского физико-математического лицея №27» Иван Ридкокаша принес команде одно серебро
По результатам соревнований команда украинских учеников и выпускников школ получила 4 награды - 2 серебряные и 2 бронзовые.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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