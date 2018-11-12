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12.11.2018  14:40   

Празднование Дня украинской письменности и языка в учреждениях общего среднего образования г. Харькова

В рамках празднования Дня украинской письменности и языка Департаментом образования Харьковского городского совета проведен городской конкурс знатоков украинского языка «Филолог-эрудит» среди учащихся 5-7-х классов учреждений общего среднего образования г. Харьков.


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Целью конкурса является выявление лингвистически одаренных детей, оказание им надлежащей поддержки, расширение и углубление знаний по украинскому языку, воспитания чувства национального достоинства и патриотизма.

   Участниками конкурса почти 10 000 учащихся 5-7-х классов учреждений общего среднего образования города.

   9 ноября на сайте Департамента образования были размещены задача конкурса, координаторы в учебных заведениях должны распечатать и раздать участникам. Полученный учениками комплект задач содержал 10 заданий универсального характера, охватывающие все разделы языкознания и были составлены таким образом, чтобы обеспечить равные возможности выполнения их всеми участниками.

За 45 минут юные филологи  продемонстрировали собственные умения в решении лингвистических задач, конструировании языковых единиц, редактировании текстов и продемонстрировать ловкость в интеллектуальных языковедческих играх.

   По результатам конкурсных испытаний в учебных заведениях определены и награждены юных филологов-эрудитов.

  Кроме этого, 9 ноября школьники и учителя учебных заведений города присоединились к написанию-XVIII Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

    По случаю праздника в учебных заведениях награждены победители школьных этапов языковых и литературных конкурсов.

ФОТООТЧЕТ

Источник:   Департамент обрахования ХГС
 Тэги:  письменность, харьков, школа, лицей, радиодиктант, фото, украинский
 
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