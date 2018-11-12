В юридическом университете грядет День открытых дверей

День открытых дверей состоится 17 ноября в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 77)
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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давл.:
ветер: