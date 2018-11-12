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12.11.2018  14:39   

В юридическом университете грядет День открытых дверей

День открытых дверей состоится 17 ноября в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 77)


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В университете имени Ярослава Мудрого пройдет День открытых дверей
 
Как сообщили в вузе, будущие абитуриенты смогут узнать о юридических, экономических, управленческих профессиях и в игровой форме попробовать себя в их роли. Члены приемной комиссии предоставят информацию о вступительной кампании 2019 года.
 
Мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00. С 10:00 до 11:00 пройдет ярмарка институтов/факультетов университета, с 10:00 до 13:00 - встреча с ректоратом университета и ответственным секретарем приемной комиссии. Также  все желающие смогут посетить учебные корпуса и общежития вуза, новую библиотеку, спортивно-оздоровительные комплексы и экскурсию в зал криминалистики.
 
Всем, кто планирует посетить мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Там же можно узнать дополнительную информацию о Дне открытых дверей. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вступительная кампания, юракадемия, харьков
 
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