12.11.2018 14:39

В юридическом университете грядет День открытых дверей

День открытых дверей состоится 17 ноября в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 77)



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В университете имени Ярослава Мудрого пройдет День открытых дверей

Как сообщили в вузе, будущие абитуриенты смогут узнать о юридических, экономических, управленческих профессиях и в игровой форме попробовать себя в их роли. Члены приемной комиссии предоставят информацию о вступительной кампании 2019 года.

Мероприятие будет проходить с 9:00 до 13:00. С 10:00 до 11:00 пройдет ярмарка институтов/факультетов университета, с 10:00 до 13:00 - встреча с ректоратом университета и ответственным секретарем приемной комиссии. Также все желающие смогут посетить учебные корпуса и общежития вуза, новую библиотеку, спортивно-оздоровительные комплексы и экскурсию в зал криминалистики.

Всем, кто планирует посетить мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Там же можно узнать дополнительную информацию о Дне открытых дверей.