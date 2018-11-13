13.11.2018 14:41

В 127-й школе открыт новый стадион

Спортивный стадион открыли после реконструкции в Харьковской общеобразовательной школе №127



//city.kharkov.ua

На стадионе обустроили современные площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, беговые дорожки, полосу препятствий, а также установили многофункциональный игровой комплекс. Заниматься на новом стадионе смогут не только школьники, но и жители микрорайона.

Это уже второй современный школьный стадион, который открыли в Новобаварский районе в этом году, и восьмой - за годы работы городской программы по реконструкции школьных стадионов.

Отметим, что также в 2018 году в Новобаварском районе был выполнен капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по более чем 18-ти адресам. Завершены работы по капитальному ремонту проезжей части улиц Москалевской, Китаенко, Конева, пр. Любови Малой. Кроме того, на улицах установлены пять новых остановочных павильонов.

Также в районе появились новые муралы общей площадью более 300 кв. м. В частности, по инициативе Администрации Новобаварского района и завода «Корум Свет Шахтера», при участии молодых харьковских художников на ул. Китаенко создали граффити по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». А на ул. Маршала Конева нарисовали мурал, посвященный дружбе. На нем изображены кошка и мыши, которые больше не враждуют.