Лучшую спортивную семью определили в Киевском районе (ФОТО)

Ученики и родители шести учебных заведений района – школ №17, 134, 158, 164, а также гимназии №55 и лицея №107 – приняли участие в районных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья» .
Эстафета прошла 15 ноября на базе Харьковской гимназии №55 в Киевском районе при поддержке народного депутата Украины Александра Грановского. Участников соревнований приветствовал заместитель председателя администрации района Владимир Ивлев, который пожелал им семейной сплоченности и спортивных побед. Также соревнующихся поддерживали учащиеся, родители и учителя учебных заведений.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда семьи Малашенко из гимназии №55, 2-е место - семья Запары из лицея №107, 3-е место досталось семье Васенко из школы №164.
Все участники получили сладкие подарки, памятные статуэтки, а победители - кубки, дипломы и медали.
Перед болельщиками и участниками соревнований выступили команда по черлидингу гимназии №55 и танцевальный коллектив «Арабеск».
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
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