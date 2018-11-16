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16.11.2018  11:10   

Лучшую спортивную семью определили в Киевском районе (ФОТО)

Ученики и родители шести учебных заведений района – школ №17, 134, 158, 164, а также гимназии №55 и лицея №107 – приняли участие в районных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья» .


// city.kharkov.ua

Эстафета прошла 15 ноября на базе Харьковской гимназии №55 в Киевском районе при поддержке народного депутата Украины Александра Грановского. Участников соревнований приветствовал заместитель председателя администрации района Владимир Ивлев, который пожелал им семейной сплоченности и спортивных побед. Также соревнующихся поддерживали учащиеся, родители и учителя учебных заведений.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда семьи Малашенко из гимназии №55, 2-е место - семья Запары из лицея №107, 3-е место досталось семье Васенко из школы №164.

Все участники получили сладкие подарки, памятные статуэтки, а победители - кубки, дипломы и медали.

Перед болельщиками и участниками соревнований выступили команда по черлидингу гимназии №55 и танцевальный коллектив «Арабеск».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  спортивные соревнования, харьков
 
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