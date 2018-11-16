16.11.2018 16:41

Программа Биеннале молодого искусства стартует в Харькове

В Харькове стартует образовательная программа Биеннале молодого искусства.



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Первый этап открытой образовательной программы Второй национальной биеннале молодого современного искусства стартует 17 ноября в Харьковской муниципальной галерее.

По словам организаторов, цель программы - расширить потенциальную зрительскую аудиторию и помочь ей разобраться в восприятии современного искусства, а профессиональному сообществу - дать возможность углубить свои знания и наладить межинституциональные контакты.

В рамках программы состоится ряд лекций, в которых примут участие украинские и зарубежные деятели искусства, в частности, директор Центра современного искусства «Замок Уяздовский» в Варшаве Малгожата Людвисяк, куратор первого Фестиваля молодых украинских художников Мария Ланько, один из первых украинских кураторов современного искусства, помощник генерального директора музейно-выставочного комплекса «Мистецький Арсенал» Александр Соловьев и другие.

По словам организаторов, проект будет проходить в Харькове в течение года - в рамках подготовки к Биеннале, которая состоится в сентябре 2019 года. Первый блок программы рассчитан на три дня – с 17 по 20 ноября. К участию в мероприятии приглашаются все желающие, вход - свободный.

Первую лекцию «Как мыслить критически?» проведет директор Центра современного искусства «Замок Уяздовский» Малгожата Людвисяк. Занятие позволит научиться критически воспринимать современное искусство и разобраться, как работают современные арт-институции и какова роль кураторов.

Лекция пройдет 17 ноября, начало - в 18:30.

Все встречи в рамках образовательной программы будут проходить в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).

Образовательная программа Биеннале молодого современного искусства проходит при поддержке Украинского культурного фонда.