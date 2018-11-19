В Харькове стартовал второй «практический» этап соревнований за звание «Учитель года» (ФОТО)

С 19 по 23 ноября состоятся конкурсные испытания второго этапа городского конкурса «Учитель года - 2019»: «Проект» и «Практическая работа».
На базе харьковского Научно-методического педагогического центра членами жюри городского конкурса «Учитель года - 2019» была проведена проверка контрольной работы конкурсантов и задач испытания «Методическое практикум». Во время совместного заседания оргкомитета и жюри подведены итоги первого этапа и определены участники второго. 28 конкурсантов продолжат бороться за звание лучшего в своей номинации. С понедельника 19 ноября был дан старт второму этапу.
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